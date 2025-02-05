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菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓副總統副總統薩拉．杜特蒂2024年11月25日在奎松市的眾議院出席聽證會。美聯社
菲律賓副總統副總統薩拉．杜特蒂2024年11月25日在奎松市的眾議院出席聽證會。美聯社

菲律賓眾議院5日以涉嫌貪腐為由，投票通過彈劾副總統薩拉杜特蒂

BBC報導，薩拉．杜特蒂遭指控濫用數百萬美元公款，並威脅要暗殺馬可仕總統。儘管薩拉否認指控，聲稱自己是政治報復的受害者，但306名眾議員有215人投票支持彈劾，遠高於法案通過所需的三分之一門檻。

雖然薩拉沒有透露未來計畫，但身為前總統杜特蒂的女兒，外界普遍把她視為下任總統熱門人選。現任總統馬可仕依法不得參加2028年下屆總統大選。

外界普遍將薩拉被眾院彈劾視為杜特蒂陣營與馬可仕家族激烈鬥爭的升級，兩人的恩怨數月來一直讓菲國處於緊張狀態。

彈劾案現在將交由24名參議員審理，參院則將作為彈劾法庭。一旦被判有罪，薩拉將被免職，成為菲律賓史上第一位被彈劾下台的副總統，並永久禁止擔任公職。參議院彈劾審判日期還沒有確定。

杜特蒂 薩拉 馬可仕

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