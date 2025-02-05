防川普染指 格陵蘭議會通過禁政黨接受外國政治捐款

川普總統在表達美國有意願接管位在北極圈內的丹麥半自治領地格陵蘭之後，格陵蘭議會今天通過法案，禁止政黨接受「外國或匿名捐助者」的捐款。

美聯社報導，根據概述該措施的文件翻譯，這項法案旨在保護「格陵蘭政治完整性」，即起生效。

文件指出，「必須根據格陵蘭的地緣政治利益和當前局勢來考量這項倡議…一個超級大國盟友的代表已表示有興趣接管和控制格陵蘭」。

法案規定「包括地方和青年團體組成的政黨均不得接受外國或匿名捐贈者的捐款」，而外國捐贈者的定義是「居住或定居在格陵蘭境外的人」。

川普1月20日展開第2個總統任期前表示，不排除動用軍事力量奪取格陵蘭的控制權，並表示這對美國國安至關重要。他的大兒子小唐納（Donald Trump Jr.）上月訪問格陵蘭，告訴當地民眾說，「我們會好好對待你們」。

丹麥是美國的長期盟友和北大西洋公約組織（NATO）創始成員國，而格陵蘭是美國大型軍事基地的所在地。

根據美國中央情報局（CIA）「世界概況」（TheWorld Factbook），格陵蘭總面積217萬平方公里，人口約5萬7000人。