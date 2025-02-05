華府空難67名死者遺體全尋獲 持續打撈飛機殘骸
美國華府今年1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機相撞墜入河中的意外，是美國20年來死亡人數最多的空難事件。官員今天表示，打撈人員已尋獲所有67名罹難者遺體。
法新社報導，參與打撈行動的各政府單位發表聲明說，除1具遺體外，所有遺體身分均已確認。
聲明提到，完成遺體搜尋工作是為罹難者家屬了卻一樁心事的「重要一步」。
聲明表示：「我們的心與正經歷此一悲慘損失的罹難者家屬同在…我們向他們致上最深切哀悼，並持續支持他們度過這段艱難時期。」
失事班機是美國飛鷹航空（American Eagle）營運的龐巴迪（Bombardier）CRJ700型客機。工作人員正持續在波多馬克河（Potomac River）寒冷河水中打撈客機殘骸。
美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，工作人員目前已找到右機翼、機身中段、部分左機翼、飛機尾部及方向舵。
當地機構表示，客機打撈工作完成後，就會開始打撈直升機。
在這起事故中，客機上60名乘客、4名機組人員及美國陸軍黑鷹直升機上的3名士兵均未生還。
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