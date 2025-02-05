NHK：2架美軍F-35疑燃油耗盡 急降日本松山機場

泰國發生上百名女子遭中國犯罪集團騙至喬治亞的「強制取卵」事件，受害者被告知是參與合法代孕工作，抵達中亞國家喬治亞後卻被集體監禁，還遭到每個月強制刺激排卵和取卵，不僅沒有錢賺還必須付錢才能離開。此案凸顯中國犯罪集團的跨國人口販運事業廣泛而猖狂，不僅會誘騙華語使用者淪入詐騙產業，同樣也對泰國人民形成安全威脅。

2025-02-05 14:19