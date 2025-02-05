NHK：2架美軍F-35疑燃油耗盡 急降日本松山機場
日本放送協會（NHK）報導，日本松山機場辦公室表示，今天中午兩架美軍F-35匿蹤戰機緊急降落松山機場，據稱因燃油耗盡緊急降落。松山機場位於四國地方的愛媛縣松山市。
NHK根據拍攝到的影像研判，兩架F-35戰機可能隸屬美國海軍。目前已知無人受傷，正在確認是否能進行加油等作業。
當地的愛媛朝日電視台報導，松山航空局表示，兩架F-35戰機在中午12時3分緊急降落松山機場，飛行員連絡松山機場表示「燃油耗盡」。
由於兩架F-35戰機緊急降落，一度造成一架從伊丹機場飛來的全日空航機在上空盤旋等待約13分鐘，但目前並未對其他起降民航機造成影響。
南海放送報導，截至下午1時止，兩架F-35戰機仍停在松山機場。
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