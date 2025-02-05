川普接管加薩說震盪中東！沙國開第一槍反對 約旦不排除與以開戰

美國總統川普與以色列總理內唐亞胡4日於白宮會晤，川普喊話美國有意接管加薩、必要時更將部署美軍，引發震盪。沙烏地阿拉伯在美以聯合記者會後開第一槍，稱除非巴勒斯坦建國，否則不會與以色列建立交流，約旦則不排除在加薩人被強行驅逐後與以色列開戰，哈瑪斯官員則回應「加薩人絕對不會允許這項計畫成真」。

紐約時報報導，川普與內唐亞胡會晤後，沙烏地阿拉伯外交部隨即於當地時間5日聲明表達對巴勒斯坦建國「堅定不移的支持」，還說如果以色列不支持，沙烏地阿拉伯將不會與以色列建立外交關係。聲明稱，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已經以「清楚明確」的方式重申立場，任何情況都不允許任何其他解釋。

聲明還表示，沙烏地阿拉伯拒絕任何將巴勒斯坦人從其土地驅逐的行為，而且這樣的立場不容談判。這樣的聲明打臉內唐亞胡稍早在記者會中表示將與沙烏地阿拉伯積極合作取得成功的說法。

另外，哈瑪斯資深官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）描述呼籲加薩人離開是「將他們逐出家園」，他說：「這樣的呼籲會是製造區域混亂與緊張的根源，因為加薩人不會允許這樣的計畫得以實行。」

總部位於倫敦的中東之眼（MME）引述安曼和耶路撒冷消息人士報導，約旦已經準備好宣戰，如果內唐亞胡強行將巴勒斯坦人驅逐出其土地。

消息人士告訴MME，約旦最不希望看見戰爭，也極力促成和平，不過如果他們執意為之，約旦將在難民準備進入時關閉邊境。假如以色列打算重啟邊境，這將構成「開戰理由」。

此前，約旦明確表示，約旦將把任何強迫巴勒斯坦人越過邊境的企圖視為嚴重違反該國與以色列1994年和平條約的行為。

目前，以色列和哈瑪斯正在進行停火協議的第二階段談判，這個階段著重釋放剩餘人質和以色列從加薩撤軍、邁向終戰，是停火中最受矚目且可能最受考驗的一環。