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川普承諾訪問加薩 尼坦雅胡：以色列最棒盟友

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
以色列總理尼坦雅胡。路透
以色列總理尼坦雅胡。路透

美國總統川普與來訪的以色列總理尼坦雅胡今天召開聯合記者會，川普承諾將造訪加薩，尼坦雅胡則盛讚川普是以色列歷年來在白宮最棒的盟友。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）這趟訪美行程意在與川普討論以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）之間的戰爭。以哈在加薩（Gaza）交戰一年多，目前正處於停火狀態。

法新社報導，川普會後在白宮告訴媒體說：「我愛以色列，我將出訪當地並造訪加薩，也將訪問沙烏地阿拉伯等其他各個中東國家。」川普並未提出任何時間表。

川普同時矢言將在巴勒斯坦人移出加薩走廊後「接管」這個飽受戰爭蹂躪的地區、開發當地經濟。對此，尼坦雅胡說這項計畫將「改變歷史」。

尼坦雅胡說「值得關注」川普這項構想，還補充說這是「可以改變歷史的事情」。

尼坦雅胡並盛讚川普是「以色列歷來最偉大的盟友」。

他告訴媒體說：「我過去說過，我還要再說一遍：您是以色列自古以來在白宮最棒的盟友。」他說：「這就是為什麼以色列人民對您有著至高無上的敬重。」

以色列 川普 白宮

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