川普擬援烏克蘭換取礦產 澤倫斯基籲美企投資稀土
美國總統川普表示希望與基輔當局達成協議，以美方援助換取烏克蘭礦產後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲美國企業投資當地稀土資源。
綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基去年曾向共和黨提出以稀土礦產換取軍事援助的想法，他表示由於美國已經幫助烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊，因此允許美國企業取得這些礦產是「公平的」。
根據澤倫斯基辦公室發表的評論，澤倫斯基表示：「我希望美國企業…在這裡開發這塊領域。」
他說：「我們願意與合作夥伴共同發展這一切，他們既協助我們保護我們的土地，又用武器與制裁方案擊退敵人，這絕對是公平的。」
澤倫斯基稱這個想法是結束與俄羅斯3年戰爭所謂「勝利計畫」中的「經濟要點」。
澤倫斯基今天說，他的團隊本週與川普的國家安全顧問及烏克蘭暨俄羅斯問題特使凱洛格（KeithKellogg）交談，並正在安排美國代表團來訪。
基輔當局一直試圖與川普新政府建立密切關係，川普表示希望盡快結束俄烏之間持續近3年的戰爭。
澤倫斯基說，他的幕僚長葉爾馬克（AndriyYermak）已與川普的國家安全顧問瓦爾茲（MikeWaltz）交談；他的團隊前一天還與凱洛格交換意見。
葉爾馬克在會談摘要中提到，他談到戰場局勢以及動員補充烏克蘭人力的進展。雙方同時也討論安排澤倫斯基與川普會晤的必要性。
川普昨天表示希望烏克蘭向美國提供稀土和其他資源，以換取美國在經濟上支持烏克蘭的戰爭行動。
澤倫斯基在基輔的一場記者會上回應川普表示：「早在去年9月我們與川普總統會晤時，就談到了這個問題。」
澤倫斯基說，盟友們協助烏克蘭戰鬥，烏克蘭願意接受這些盟友們的投資。
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