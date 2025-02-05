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石破川普會談後擬發聯合聲明 內容含台海和平穩定
日本首相石破茂2月6日將啟程訪美，預計美東時間7日首度與美國總統川普舉行領袖會談。日本政府盼會談後發表聯合聲明，預料內容將包括「強調台灣海峽和平與穩定重要性」。
日本放送協會（NHK）報導，石破昨天在國會備詢談到日美領袖會談時說，「關稅與安全保障等議題堆積如山，希望在明確優先順位同時，能在有限時間內取得成果」。
日本政府希望在領袖會談後發表聯合聲明，截至目前為止雙方協調大方向，是在聲明中清楚記載「將日美同盟定位為印度太平洋地區和平與穩定的基礎，推動日美在安全保障領域的合作，進一步強化日美同盟嚇阻力與反應能力」。
有關中國動向部分，聲明中除確認釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）屬日美安保條約第5條適用對象，預料也將寫入「反對藉由武力改變現狀的嘗試，並強調台灣海峽和平與穩定重要性」。
日美安保條約第5條載明，對日本領土的攻擊將引發美國的行動。美國依據第二次世界大戰後的條約，對被剝奪擁有軍隊權利的日本提供安全保障。
目前雙方也在評估於聯合聲明中針對美國對日本防衛的堅定參與，及日本徹底強化自身的防衛能力進行確認，並明確寫入兩國盡早舉行外交及國防部長級會議（2加2會談）。
聲明內容預料還將包括提升自衛隊與美軍指揮控制能力、推動防衛裝備品的技術合作，及穩步推動駐沖繩美軍普天間基地遷移到名護市邊野古地區等。
而在經濟領域方面，聯合聲明原則上將載明大幅增加日美間投資與雇用，及在人工智慧（AI）及半導體等領域進行合作。
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