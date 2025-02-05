能否停戰就看普亭？澤倫斯基：願與俄、美、歐「四方和談」

烏克蘭總統澤倫斯基在4日上傳YouTube的一段訪談中表示，他同意和俄羅斯總統普亭直接會談，以終結持續近3年的戰爭。

澤倫斯基接受金融時報記者摩根（Piers Morgan）訪問時說，同意與普亭直接會談，稱「如果這是唯一能為烏克蘭公民帶來和平、而且不會失去人民的安排，我們當然會選擇這種安排」。他並補充說將會參與「四方和談」。

澤倫斯基並未具體說明有哪些參與者，但摩根先前曾提到俄羅斯、烏克蘭、歐盟與美國之間的假設性會談。

澤倫斯基表示，「如果人們認為我們必須走上外交軌道，而我相信我們已經準備好走上外交軌道，那就必須有美國、歐洲、烏克蘭和俄羅斯參與談判。」

但他也強調，「我不會對他客氣，我把他視為敵人。說實話，我認為他也把我視為敵人」。

普亭上周表示，俄羅斯願與烏克蘭舉行會談，但不會與澤倫斯基直接會談，稱他為非法總統。