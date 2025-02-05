南非逼迫台灣遷處 法議員挺台批「順從北京」

南非再度要求台灣駐南非代表處遷出首都，前國防部長暨前參議員友台小組主席李察等5位法國議員政要向中央社表示，無法接受中國施壓，南非迫台遷處是糟糕決定，顯示已遭中共滲透、對北京外交順從，呼籲南非展示主權。

南非政府今年1月下旬再度致函台灣駐南非代表處，要求駐處在今年3月底前搬離首都普利托利亞，甚至試圖將駐處降級並更名為「貿易辦事處」。南非政府片面違反雙邊協議，仍與台灣協商中，卻下最後通牒，顯示中國對台打壓更變本加厲。

駐法代表處4日晚間舉辦國會友台小組新春餐會，國民議會以及參議院兩院友台小組議員、智庫學者、研究員等40多人出席，氣氛熱絡。中央社藉機針對南非迫台遷館一事訪問法國政要。

前國防部長暨前參議員友台小組主席李察（AlainRichard）指出，這更像是南非「自己選擇的外交順從」，這個政權已不是第一次做出背離民主聯盟的舉動。

「這新一波的操作在我看來沒有代表性，不代表駐有台灣代表處的盟友都試圖推開台灣，而只是個案。僅顯示了這個國家政府，由於經濟或意識形態的原因，已遭中國共產黨滲透。」

他分析，北京企圖在台灣駐外代表處形式上做文章的企圖越來越明顯，只要出現極小的分歧，北京就會激烈反應，立陶宛便是一例。「這是北京想要展示自己優於台灣、宰制台灣的政治執念。」

但李察認為，這不會大幅改變台灣的國際參與，反而將會繼續發展，「很多國家都因為台灣自身價值，而希望與台灣推展關係及合作。」

參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（OlivierCadic）對中國手段不太驚訝。「這種對主權國家的要求也會透過大使館進行，如寫信施壓議員，對他們指使畫腳。」

「現在他們要告訴南非政府該怎麼做，南非能接受別人強迫他該怎麼做，誰能在他家，以什麼條件嗎？當然，我不能批評南非政府。但問題在於，南非是主權國家嗎？若是的話，那應該要說：『他們的行動別人無權干涉』」。

國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-NoëlleBattistel）曾3度訪台。她告訴中央社，南非之前就威脅過，現在又再度要求要在3月搬離首都，無視有協議規定台灣能在首都設立代表處。

她認為這樣做法很遺憾，「因為首都也會有和台灣有交流的企業、公民，在首都設有代表處非常重要。希望情形不會再擴大，也盼南非三思。」

選區位於太平洋法屬新喀里多尼亞的國民議會議員梅茲多夫（Nicolas Metzdorf）則稱南非要求台灣代表處搬離為「糟糕的決定」。

他告訴記者，南非正偏向非民主專制，中國顯然在其中扮演角色。可看見「金磚四國」日增的影響力，這樣的影響力與法國的民主價值以及每個人無論國籍、膚色都能有立足之地的價值不符。

梅茲多夫認為，台灣和世界其他國家一樣，需要被承認，這是台灣人民主權的決定。「作為民主國家，我們尊重人民主權的決定。台灣人想被世界承認其獨立性，我們必須尊重這樣的立場，無論是否有其他國家不願承認。」

前參議院外交暨國防委員會副主席卡托蘭（AndréGattolin）長年挺台灣、西藏、維吾爾，他直言，北京這樣的施壓「無法接受」。

他分析中國驅趕台灣的原因，「不僅因為想否定台灣的外交存在，更因為台灣對某些國家來說代表了中國發展的反例證」。中國喜歡將自己視為南方國家發展的範例，「然台灣的典範讓中國害怕」。

透過金磚四國等架構，中國對發展中國家的影響力日漸加深。作為對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人的卡托蘭見證很多非洲議員因中國施壓而離開。

另外，南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，於上個月遭中國政府宣布制裁。

卡迪克認為這樣的舉動非常具侵入性、不恰當。「北京的行為顯示這個政權對世界很危險，這也是我們擔心的，就是北京政權能施壓其他國家的自由個人。」

梅茲多夫則強調，若中國攻擊法國民意代表，就等同攻擊法國。「要捍衛我們的民主模式，而且要強力堅定，不讓對方得逞。所以作為議員，展現我們對台灣的支持非常重要。」