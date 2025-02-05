川普揚言要將廢墟加薩改造為中東蔚藍海岸 但不給巴勒斯坦人住
美國總統川普4日宣稱，美國考慮永久占有加薩走廊，並將當地改造為中東的蔚藍海岸（the Riviera of the Middle East）。
川普4日在白宮與以色列總理內唐亞胡會談，記者會上川普表示，自己不想說大話自作聰明，但是由美國改造後的加薩將「不可思議」。
記者問他，加薩不住巴勒斯坦人要住誰？川普含糊回答：世界人民（the world people）。
川普提議180萬巴勒斯坦人分別移居到約旦和埃及，這兩國與其他中東國家反應不佳。川普堅稱，已成廢墟的加薩不適人居，幾十年的經驗顯示，巴勒斯坦人定居加薩是行不通的：「我們要以史為鑑，不要重複錯誤」。
約旦、埃及、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國五國外長及巴勒斯坦代表，3日聯合致信美國國務卿魯比歐，反對美方提出的加薩地帶人口外遷計畫。
聯名信強調，加薩地帶重建必須由生活在當地的巴勒斯坦人直接參與，「他們必須在國際社會的支持下掌握重建進程的主動權」。
美國總統川普1月25日提出「清空」加薩地帶構想，稱希望埃及和約旦接受並安置來自加薩地帶的巴勒斯坦人。當地時間2月1日，多個阿拉伯國家和阿拉伯國家聯盟在開羅舉行部長級會議並發表聯合聲明，反對任何將巴勒斯坦人趕出加薩地帶和被佔領的約旦河西岸領土的企圖。
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