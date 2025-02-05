喊話接管加薩！川普會晤內唐亞胡拋震撼發言 稱「必要時部署美軍」

隨著以色列和哈瑪斯進入第二階段永久停火談判，以色列總理內唐亞胡也在4日出訪華府會晤美國總統川普。在聯合記者會上，川普重申讓巴勒斯坦人遷出加薩的立場，更稱美國將「接管加薩」，而且如果有必要將在加薩部署美國軍隊。

紐約時報報導，川普稱現在的加薩是「死亡和毀滅的象徵」，稱那裡的人長期以來「活得很慘」，再度表示出於人道立場，「他們應該去別的國家居住」。

紐時描述，川普稱美國將「接管加薩、擁有加薩」，被問及是否會在加薩部署美軍時，他說：「如果有必要，我們會這樣做，我們將接管那個地方。」根據紐時，這實際上將使美軍自撤出伊拉克以來，以前所未有的方式介入該地區，此舉將衍生更多問題而非解答。

川普表示，他已經「仔細研究」加薩的情況「好幾個月」，並且提出接管與開發加薩的想法，得到來自「最高領導層」的「極大」支持，可望為中東帶來和平。內唐亞胡似乎是這最高領導層之一，稱川普的提議賦予「那片土地不同未來」值得關注。

川普會晤內唐亞胡前就提出巴勒斯坦人在加薩沒有永久的未來，巴勒斯坦人別無選擇，只能永遠離開，並且提出與其返回家園，不如讓他們遷移到由一個或多個中東國家提供的新地點。不過，埃及、約旦等國先前已經表示拒絕。

衛報報導，內唐亞胡大讚川普是以色列在白宮「最棒的盟友」，請求川普協助保障以色列的未來之餘，他說，「以色列必須結束在加薩的工作」。

內唐亞胡還重申以色列的三項目標：殲滅哈瑪斯、確保人質獲釋，以及「確保加薩永遠不會再對以色列造成威脅」。

哈瑪斯發言人4日證實，第二階段的停火協議已經展開，但並未提供更多細節。路透指出，第二階段談判目標是釋放剩餘人質和以色列從加薩撤軍、邁向終戰。