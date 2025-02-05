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別輕舉妄動！川普警告：如果伊朗暗殺我 我就消滅伊朗
美國總統川普4日表示，已向幕僚發出指示，如果伊朗暗殺他，伊朗將被消滅。
川普4日在會見以色列總理內唐亞胡前，在白宮簽署行政命令，要求華府向伊朗施加最大壓力，包括限制石油出口，以阻止伊朗獲得核武。
川普被記者問及伊朗及其代理人威脅要暗殺他時透露，已指示幕僚，如果他被伊朗暗殺，就消滅伊朗，稱伊朗屆時丁點都不剩，呼籲伊朗不該輕舉妄動。
美國司法部去年11月表示，挫敗伊朗企圖在總統選舉前暗殺川普的計謀，涉案的51歲男子沙克里（Farhad Shakeri）目前仍在伊朗。
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