要援助繼續 拿稀土來換？ 川普向烏克蘭開條件

美國總統川普本周一（2月3日）表示，他希望烏克蘭向美國供應稀土，以此作為華盛頓在俄烏戰爭中向烏克蘭提供財政支持的回報。川普在白宮與記者會面時表示，烏克蘭對此持開放態度，並補充道，他希望基輔能為華盛頓提供「接近3000億美元」的支持付出對等回報。

川普表示：「我們告訴烏克蘭，他們擁有非常寶貴的稀土資源──我們希望與烏克蘭達成協議，烏克蘭將用他們的稀土和其他資源來確保美國對烏克蘭的支持。」

目前尚不清楚川普所說的「稀土」是否僅指稀土，還是泛指所有類型的關鍵礦物。稀土包含17種金屬化學元素，廣泛應用於電動汽車、手機和其他電子產品，稀土沒有已知的替代物。

美國地質調查局認為有50種礦物對國家經濟和國防至關重要，包括幾種稀土、鎳和鋰。《金融時報》指出，烏克蘭擁有大量的鈾、鋰、鈦礦以及煤炭儲量，總價值估計達數十萬億美元。其中一些資源或已在俄方控制之下。

烏克蘭國家復興和基礎設施發展機構前負責人納耶姆（Mustafa Nayyem）表示：「對礦產資源的控制已成為戰爭的一部分」。他補充說，烏克蘭不僅在為領土而戰，「也在為管理其戰略財富的權利而戰，而這可能是烏克蘭復興的關鍵因素。」

美國目前只有一個正在運營的稀土礦，並且加工能力十分有限，盡管有多家公司正努力在美國開發相關項目。中國是全球最大的稀土和許多其他關鍵礦物的生產國。

川普曾誓言要快速結束俄烏戰爭，並表示其政府曾與俄方就戰爭進行過「非常嚴肅」的談判。本周一（2月3日）他表示：「我們在俄羅斯和烏克蘭問題上取得了很多進展。我們將拭目以待，我們會停止這場荒謬的戰爭。」《金融時報》指出，雖然川普積極推動結束這場持續三年的戰爭，但這位美國總統暗示他已與俄羅斯制定部分計劃，而烏克蘭並未參與其中，這讓基輔方面感到不滿。烏克蘭總統澤連斯基日前接受美聯社採訪時表示，他的團隊已與川普顧問進行了接觸，並預計很快將進行面對面會議。他說：「他們或許有自己的關係，但在沒有我們參與的情況下談論烏克蘭──對所有人來說都是危險的。」

（路透社等）

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