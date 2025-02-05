訪瓜地馬拉 魯比歐將討論台瓜邦交

美國國務卿魯比歐四日、五日訪問瓜地馬拉，除了與瓜國談美國最關切的打擊毒品和非法移民問題，雙方也將討論瓜地馬拉與中華民國邦交對中美洲以及美國的重要性。

中央社引述瓜國媒體報導，美方先前已多次表達並肯定瓜國現任總統阿雷巴洛政府了解中國的威脅，和台灣維持外交關係的表現。

瓜地馬拉是我國在中美洲僅存邦交國，尼加拉瓜、宏都拉斯等其他中美洲國家都已和中國大陸建交，且與美國交惡，在此情況下美國、台灣、瓜地馬拉的三邊關係在現今局勢下十分重要。

魯比歐過去擔任參議員期間曾多次發言挺台，曾提出「台灣關係強化法案」，要求美國政府強化對台政策以及提升台灣防衛能力。二○二四年二月廿九日，魯比歐也和其他六位參議員聯合致函瓜國總統阿雷巴洛，肯定台灣與瓜國外交關係重要性，並敦促他繼續堅定支持台灣。

魯比歐此行訪問瓜國的核心議題，就是如何遏止非法移民偷渡。瓜國身為移民主要來源國和必經之路，美方將要求瓜國加強邊境管制，打擊人蛇集團，阻止本地的移民潮和來自其他國家移民穿越瓜國前往美國。會談中也可能討論是否重啟「安全第三國」協議，確保瓜國成為美國南方邊境的安全屏障。