快訊

新發現！精舍虐殺案現場驚見交通部退休官員 女信徒30萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯飛彈襲擊 烏克蘭東北城鎮中心區至少5死30傷

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
俄羅斯彈道飛彈襲擊造成該州伊久姆鎮（Izyum）5人死亡，至少30人受傷，鎮議會大樓部分毀損。 法新社
俄羅斯彈道飛彈襲擊造成該州伊久姆鎮（Izyum）5人死亡，至少30人受傷，鎮議會大樓部分毀損。 法新社

烏克蘭東北部哈爾科夫州長西涅古波夫今天說，俄羅斯彈道飛彈襲擊造成該州伊久姆鎮（Izyum）5人死亡，至少30人受傷，鎮議會大樓部分毀損。

路透社報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體平台Telegram引述初步訊息表示，俄羅斯軍隊動用彈道飛彈襲擊伊久姆鎮中心區。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，烏克蘭已經帶回12名遭俄羅斯強行帶走的孩童。

葉爾馬克昨天晚間在他的Telegram上寫道：「12名受俄羅斯占領壓迫的孩童得以回家，是烏克蘭總統帶孩子回烏克蘭倡議的一部分。」

澤倫斯基推動的倡議「帶孩子回烏克蘭計畫」，主旨是將所有被強行帶離的烏克蘭孩童帶回家。

葉爾馬克說，這批返回烏克蘭的孩童中包括1名失去母親的16歲青少年、1名遭俄羅斯軍隊徵召的17歲青少年，以及1名8歲女孩。

俄烏戰爭 俄羅斯 彈道飛彈 烏克蘭

延伸閱讀

北韓軍損失慘重！多名幹部陣亡 傳將加派2.5萬士兵增援俄羅斯

川普向烏克蘭要保護費了？提議稀土資源交換持續軍援和金援

美特使盼烏克蘭年底前舉行大選 澤倫斯基警告：排除基輔的談判很危險

批澤倫斯基「非法總統」 普亭拒談判：無權代表烏克蘭簽字

相關新聞

內唐亞胡將會川普 以哈準備展開第2階段停火談判

在以色列總理內唐亞胡預定今天在華府與美國總統川普會面之前，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯已表示，他們準備好為雙方脆...

俄羅斯飛彈襲擊 烏克蘭東北城鎮中心區至少5死30傷

烏克蘭東北部哈爾科夫州長西涅古波夫今天說，俄羅斯彈道飛彈襲擊造成該州伊久姆鎮（Izyum）5人死亡，至少30人受傷，鎮議...

瑞典中部成人教育中心遇襲5人中彈 司法部長：非常嚴重

瑞典警方今天表示，瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）1所學校遭到攻擊，共有5人中彈，相關單位出動大批人力因應。司法部長斯...

南非再要求台灣遷代表處 美議員籲踢出貿易計畫名單

南非政府再度要求台灣駐南非代表處今年3月底前遷出首都普勒托利亞，美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本今天在社群媒體發文力挺台灣...

主張選舉舞弊可能 尹錫悅承認派軍隊前往中選會

韓國總統尹錫悅今天在彈劾案開庭中，承認在宣布戒嚴時派遣軍隊前往中央選舉管理委員會，聲稱是為了解中選會電腦系統實際上的運作...

打擊詐騙園區！泰國將「切斷供電」部分緬甸邊境 最快今執行

在外界要求打擊詐騙園區壓力日增之際，泰國政府今天表示，將中斷對緬甸邊境部分地區的電力供應，以打擊詐騙集團。來自不同國家的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。