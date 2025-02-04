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瑞典中部成人教育中心遇襲5人中彈 司法部長：非常嚴重
瑞典警方今天表示，瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）1所學校遭到攻擊，共有5人中彈，相關單位出動大批人力因應。司法部長斯特莫以「非常嚴重」形容本案。
奧勒布羅市位於首都斯德哥爾摩（Stockholm）西方約200公里。根據美聯社，遇襲學校是1所成人教育中心。
斯特莫（Gunnar Strommer）告訴瑞典通訊社（TTNews Agency）：「奧勒布羅市傳出的暴力事件非常嚴重。警方在現場持續行動。政府與警方密切聯繫，並緊盯事態發展。」
路透社報導，警方在聲明中表示，「已確認有5人中彈」，警方目前視本案涉及企圖謀殺、縱火與武器相關犯行。
當地救難單位發言人說，救護車、救難單位與警方都在現場。路透社聯繫警方發言人，但他拒絕多做評論。
法新社報導，事件尚未結束，警方呼籲民眾遠離案發區域。
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