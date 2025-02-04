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南非再要求台灣遷代表處 美議員籲踢出貿易計畫名單

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
圖為台駐南非代表處。圖／取自臉書Taiwan in South Africa
圖為台駐南非代表處。圖／取自臉書Taiwan in South Africa

南非政府再度要求台灣駐南非代表處今年3月底前遷出首都普勒托利亞，美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本今天在社群媒體發文力挺台灣，並呼籲美方考慮對南非祭出嚴重後果。

布萊克本（Marsha Blackburn，另譯：布蕾波恩）今天在X平台發文表示：「美國必須支持台灣，並勇於對抗南非。」

布萊克本寫道：「一如我過去所說，倘若南非與中國共產黨聯手霸凌台灣，美國必須考慮祭出嚴重後果，包括將南非從非洲成長暨機會法（AGOA）貿易計畫中剔除。」

布萊克本還說，「美國不應該向那些將中國的影響力置於民主夥伴關係之上的國家提供貿易利益」。

南非政府去年10月7日要求台灣駐南非代表處於去年10月底前遷出首都普勒托利亞（Pretoria）；外交部時任發言人劉永健去年10月29日表示，在連日努力下，南非已展現協商意願，願改由循既有官方溝通管道。

不過，南非政府今年1月下旬再度致函要求駐南非代表處在今年3月底前搬離首都普勒托利亞，甚至試圖將駐南非代表處降級並更名為「貿易辦事處」。

台灣外交部說，不接受南非政府片面違反雙邊協議，會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。

布萊克本2022年8月曾經訪台，外交部當時指她是「參院台灣連線」成員，自擔任聯邦國會議員以來對台灣高度友好，曾多次連署友台聯名函，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、推動華語文教育合作及台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）。

布萊克本曾在美國國會提出多項友台法案，包括2020年2月提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOSAct），以及在2022年7月提出「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），支持授權美國總統以租借軍備方式協助強化台灣防衛能力。

南非 台灣 布萊克本 美國

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