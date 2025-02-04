擬增設軍事基地 傳敘利亞和土耳其將討論聯合防禦協議

4名知情人士透露，敘利亞臨時總統夏拉與土耳其總統厄多安今天將在安卡拉討論聯合防禦協議，內容包括在敘利亞中部建立土耳其空軍基地，以及敘利亞新軍隊的培訓。

路透社披露，這是有關敘利亞新領導階層的戰略防禦基本組成要素首次曝光，包括境內可能增設土耳其軍事基地。

1名地區情報官員、1名敘利亞安全官員以及2名駐大馬士革的外籍安全消息人士透露，該協議可能允許土耳其在敘利亞建立新的空軍基地，利用敘利亞領空從事軍事用途，並主導敘利亞新軍隊的培訓。

敘利亞新政府解散了舊的敘利亞軍隊以及各個反抗軍派系，目前正在將這些武裝部隊整合為新的軍事指揮體系。

不過，這些消息人士表示，這項協議預期不會在今天拍板定案。其中3名消息人士透露，會談內容將涉及在敘利亞中部廣大的巴迪亞（Badiyah）沙漠地區設立2座土耳其軍事基地。

敘利亞總統府一名官員告訴路透社，夏拉（Ahmedal-Sharaa）將和厄多安（Tayyip Erdogan）討論土耳其對敘利亞新軍隊的培訓，以及新部隊的部署區域和雙方合作計畫。這名官員並未具體說明部署地點。

土耳其總統府的通訊總監艾圖（Fahrettin Altun）昨天表示，厄多安和夏拉將討論敘利亞最新局勢，以及重建敘利亞經濟並達成穩定安全的可能聯合措施。