美中強勢新局下 歐盟主席聲言擴張全球觸角

歐盟執委會主席范德賴恩今天向歐盟派駐全球的逾百名大使強調，世界更危險、經濟更競爭，歐盟因應之道是擴大交往觸角，包括本月下旬她與執委們將首度組團出訪印度，3月將與南非舉行峰會。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在演講中指出，世界已從「超全球化」（hyper-globalisation）轉向「超競爭」和「超轉型」的地緣政治時代，國際強權運用經濟、科技、安全工具獲取優勢，「恐懼再度來臨，從憂懼氣候變遷、人工智慧、移民，乃至擔心落後」。

她表示，強權企圖建造勢力範圍，甚至攫取土地，彷彿19世紀或冷戰高峰期的情況。

范德賴恩說，在沸騰的世界裡，歐盟的最佳策略是保持冷靜，審度自身的利益，對外政策需以歐洲人民的穩定、安全、繁榮為目標，並堅持民主理念，而為了在新的世界局勢中推進歐盟的價值，做法必須改變，得要大膽、靈活的在國際交往。

她說，未來歐盟可能會與長期夥伴費勁溝通，也可能需要與「理念並不相近但共享部分利益」的國家合作。在經濟脅迫工具如制裁、出口管制、關稅等日益升高運用之下，她也想強化正面的經濟工具，例如貿易、投資。

范德賴恩舉例，近2個月歐盟就與南美洲的「南方市場」（Mercosur）國家、墨西哥、瑞士談妥新的經貿協議，並與馬來西亞重啟經貿談判；與地中海區域深化關係，則如上週歐盟與約旦達成含30億歐元（約新台幣1019億元）援助的夥伴關係聲明。

她並宣布2月下旬她將帶領旗下執委們出訪印度深化關係，這是歐盟執行委員會（EuropeanCommission）首度以「內閣」（歐盟術語稱為College）形式組團出訪。3月她將與南非進行高峰會，討論因應綠能轉型的新式貿易及投資夥伴關係。

對於美國，她重申自川普（Donald Trump）勝選以來的歐盟基調，即雙邊關係緊密、互惠，歐盟將務實溝通但同時堅守立場。

對於中國，范德賴恩也重申中國是歐盟最複雜難解且重要的對外關係，強調歐盟必須基於自身經濟和安全利益重新平衡與中國的經貿往來，持續「去風險化」（de-risking）方向，但同時尋求在雙方具共同利益之處擴大經貿連結。

歐盟派駐全球超過145位外交代表本週在布魯塞爾歐盟總部進行年度集會，與會者也包括歐盟27國派駐歐盟總部的大使。范德賴恩今年演說內容不像過往慣例點名各地區的歐盟外交成就，反映新地緣政治時代的對外局勢充滿緊迫挑戰。