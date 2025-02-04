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主張選舉舞弊可能 尹錫悅承認派軍隊前往中選會

中央社／ 首爾4日專電
南韓總統尹錫悅。路透社
南韓總統尹錫悅。路透社

韓國總統尹錫悅今天在彈劾案開庭中，承認在宣布戒嚴時派遣軍隊前往中央選舉管理委員會，聲稱是為了解中選會電腦系統實際上的運作模式，以確定是否出現選舉舞弊狀況，但否認要求沒收伺服器。

尹錫悅今天下午出席憲法法院就總統彈劾案的第5次開庭，在前國軍防諜司令官呂寅兄答詢後做出以上發言。

尹錫悅承認他指示前國防部長金龍顯派遣部隊前往中選會，「這不是為了進行犯罪調查的概念，而是為了進入中選會，了解國家情報院先前未能看到的電腦系統如何運作」。

尹錫悅主張他在擔任檢察官期間，持續收到許多關於選舉的案件及訴訟，發現開票時出現許多無效票，是常識無法理解的，認為選舉確實存在問題，因此做出以上決定。但他也強調，他只有指示去確認中選會使用的系統及系統運作方式，「據我收到的報告，並未沒收任何硬體、軟體或資料內容」。

對於為何沒有事先告知國務委員們這次戒嚴，尹錫悅表示，是因為這次緊急戒嚴屬於「警告性戒嚴」，是「藉戒嚴形式向國民的呼籲」，因此沒有事先向國務委員說明，時任國防部長金龍顯也未向指揮官等高層說明這次戒嚴很快會解除，「各單位都是依憲法履行各自業務，按照定好的方針做事，準備行動可能超乎我或部長（金龍顯）預期」。

中選會 尹錫悅

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