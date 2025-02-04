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打擊詐騙園區！泰國將「切斷供電」部分緬甸邊境 最快今執行

中央社／ 曼谷4日綜合外電報導
緬甸邊境示意圖。 美聯社
緬甸邊境示意圖。 美聯社

在外界要求打擊詐騙園區壓力日增之際，泰國政府今天表示，將中斷對緬甸邊境部分地區的電力供應，以打擊詐騙集團。來自不同國家的大量受害者被困在這些詐騙園區。

路透社報導，根據聯合國，已有數十萬人遭到犯罪集團販運，被迫為東南亞各地的詐騙集團和非法線上活動工作，包括在沿泰緬邊境地區。聯合國2023年的報告估計，猖獗詐騙活動每年創造數十億美元收入。

泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）告訴媒體：「我們必須採取行動立即切斷供電。」他還說，當局將指示對這些地區供電的省電力局切斷供電。

中國演員王星上月抵達泰國後遭綁架，之後被泰國警方在緬甸救出，詐騙園區再度成為外界關注焦點。

泰國當局憂心此類事件對極為重要的旅遊產業造成衝擊，並試圖消除中國遊客的安全疑慮。中國觀光客是泰國旅遊市場主要客源。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，今天將召集國家安全委員會（National Security Council）開會，討論斷電等應對詐騙園區的各種措施。

貝東塔指出：「這些事件對許多泰國人和對國家形象都造成巨大影響。」

而在被問及何時會斷電時，貝東塔說：「如果今天進行商討而且通過，那麼我們今天就能執行。」

國家安全委員會首長昨天表示，有證據顯示跨國犯罪集團在緬甸大其力（Tachileik）、米瓦迪（Myawaddy）和帕亞松如（Payathonzu）等地區活動，大致勾勒出可能針對這些地區進行斷電。

泰國 緬甸 詐騙集團

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