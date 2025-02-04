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伊朗疑利用瑞典清真寺從事間諜活動 遭當局調查

中央社／ 斯德哥爾摩3日綜合外電報導

瑞典當局今天指控，斯德哥爾摩（Stockholm）的1間什葉派穆斯林清真寺已淪為伊朗對瑞典和伊朗僑民從事間諜活動的平台。

路透社報導，瑞典社會事務暨公共衛生部長福斯梅德（Jakob Forssmed）在社群平台X發文表示，瑞典安全局（Swedish Security Service）的評估認為，斯德哥爾摩的「伊瑪阿里伊斯蘭中心」（Imam Ali

Islamic Center，IAC）已淪為伊朗進行間諜活動和從事威脅安全行動的平台。

福斯梅德（Jakob Forssmed）在貼文中寫道，「這件事極其嚴重」，當局已暫停向這間清真寺提供所有政府補助，同時正採取更多程序以應對這種情況。

福斯梅德表示：「國家資金不應被用來資助與基本民主價值觀相悖的活動。」

「伊瑪阿里伊斯蘭中心」則在其官網發布聲明稱，該機構是與任何政黨或國家皆無關聯的獨立組織。

「IAC持續嚴格監管，以確保我們的場地不會遭利用為任何犯罪活動的平台」，該中心也否認收受外國政府資金的指控。

官方伊朗通訊社（IRNA）今天報導，德黑蘭昨天召見瑞典駐伊朗大使，抗議瑞典當局拘留IAC教長。

據報導，伊朗外交部發言人說：「在這個案例中，外交規範未獲遵守，他（教長）未獲允許會見家人或伊朗外交官，這種做法引發質疑，我們對此表示反對。」

針對伊朗官方所提意見，瑞典外交部並未立即回應或證實此事。

伊朗 瑞典 間諜

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