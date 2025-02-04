曾作證尹錫悅要求破門抓人 南韓前首防司令出庭拒答30次

韓國憲法法院今天第5次就總統尹錫悅彈劾案開庭，先前曾向檢方供稱尹錫悅透過電話要求破門將國會議員拖出來的前首都防衛司令官李鎮雨，出庭作證時選擇拒絕回答相關問題。

李鎮雨與國軍防諜司令官呂寅兄、前國家情報院第一次長洪壯源今天下午以證人身分出席尹錫悅彈劾案第5次開庭，其中李鎮雨在答詢時拒絕回答大部分問題。

李鎮雨站上證人席後，表示自己也有刑事訴訟案在身，且正在接受檢方調查，能做的回答「相當有限」，據韓媒每日經濟報導，李鎮雨在過程中約30次拒絕回答，23次表示「回答內容有限」。

李鎮雨先前在接受檢方調查時，曾供稱尹錫悅指示「進去議場，每4人一組把人一一抬出來」，「破門進去拉出來，即使用槍也要把門打破進去」等，但在今天接受國會提問時拒絕回答。韓媒Newsis分析，這可能是因為他已接受檢方調查，認為在憲法法院再次作證並無助益而拒絕回答。

被尹錫悅方問及「當時國防部長（金龍顯）下令向國會派兵，是否符合戒嚴法的指示」時，李鎮雨表示不認為這項指示有違法、違憲之嫌，「我現在仍認為這部分合法」。

李鎮雨說明，尹錫悅在去年12月3日晚間發布緊急戒嚴前，時任國防部長金龍顯就預先要求派兵前往因應可能發生的狀況，表示「因為各種擾亂因素導致國家行政及司法機能無法正常運作時，宣布戒嚴是為了將其恢復正軌，所以可以理解（派兵）這種狀況」。

至於戒嚴當時是否接到金龍顯或尹錫悅指示阻止國會議員表決解除戒嚴，李鎮雨回答「沒有」。對於當時下令部隊在國會外圍警戒的原因，李鎮雨表示「不是因為沒有收到（進入國會本館）指示，而是因為行動計畫上並沒有進入國會內部的計畫。

尹錫悅在李鎮雨答詢結束後發言，表示「這次事件實際上什麼都沒有發生」，「去問是否有指示、是否接受指示，這種言論無異於水中撈月」，意指辯論中提出的問答都是沒有發生過的事。