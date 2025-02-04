大陸軍艦穿越菲律賓海域 菲美空軍南海聯合巡邏演習

就在馬尼拉監控3艘穿越菲律賓海域的中國軍艦之際，菲律賓空軍發言人表示，菲律賓和美國空軍今天在南海上空舉行聯合巡邏演習。

菲律賓空軍發言人卡斯蒂約（Maria ConsueloCastillo）說，為期1天的演習在西菲律賓海（WestPhilippine Sea）舉行。西菲律賓海是菲律賓政府對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

卡斯蒂約說，兩架菲律賓FA-50戰鬥機和兩架美國B1-B轟炸機參加軍演，軍演項目包括飛越有主權爭議的黃岩島（Scarborough Shoal），中國目前實質控制黃岩島。

卡斯蒂約在記者會上表示：「這與任何特定問題無關。這只是我們例行訓練的一部分。」

由於馬尼拉和北京之間因為對南海的主權聲索重疊，引發雙方緊張局勢加劇，在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的領導下，簽有共同防禦條約的菲律賓和美國之間已經加強安全合作。

菲律賓海軍在記者會上說，正在「密切監視」菲律賓海域內的3艘中國海軍艦艇，其中包括1艘江凱II級護衛艦。