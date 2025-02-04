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法籍男在印尼涉毒遭判死刑 關押近20年終得返鄉

中央社／ 雅加達4日綜合外電報導
法國籍男子阿特勞伊（Serge Atlaoui）在印尼被控犯下毒品相關罪名，自2007年起成為死囚，今天將被遣返法國。 路透
法國籍男子阿特勞伊（Serge Atlaoui）在印尼被控犯下毒品相關罪名，自2007年起成為死囚，今天將被遣返法國。 路透

法國籍男子阿特勞伊（Serge Atlaoui）在印尼被控犯下毒品相關罪名，自2007年起成為死囚。他今天將被遣返法國，期盼能在自己的國家重獲自由。

法新社報導，印尼針對毒品犯罪訂定了全球數一數二嚴苛的法律。近幾週裡該國釋放了6名備受矚目的囚犯，其中包括1名遭判極刑的菲律賓籍媽媽，「峇里島毒梟集團9人幫」（Bali Nine）的5名販毒集團成員也被遣返澳洲。

據報導，印尼當局計劃派遣車隊，從雅加達的薩倫巴（Salemba）監獄將61歲的阿特勞伊送往雅加達主要機場，並移交給法國警方。阿特勞伊隨後將搭上飛往巴黎的商用航班，預計明早抵達。

阿特勞伊的委任律師賽迪尤（Richard Sedillot）表示，阿特勞伊抵達後將被送往巴黎郊區的波比尼（Bobigny）並交給檢方，他可能在等待重新量刑期間遭到拘留。接下來的數週或數月內，賽迪尤將要求法國法院「更改判決，讓他重獲自由」。

賽迪尤還說，阿特勞伊「很開心也很平靜…但他需要一點時間重新整理一下自己」。

法國當局於去年11月4日正式要求印尼遣返阿特勞伊。法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）與印尼司法部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）今年1月24日達成協議，阿特勞伊才得以返國。

印尼在協議中表示，由於阿特勞伊「罹患疾病」，因此決定「不處決死囚」，並「基於人道考量」允許他返國。阿特勞伊每週都會被送往監獄附近的醫院接受治療。

阿特勞伊是印尼死囚中唯一的法國人。印尼也將是否給予他「寬恕、赦免或減刑」的決定權交給法國政府。

阿特勞伊於2005年在雅加達郊區1間製毒工廠被捕，現場查獲數十公斤毒品，當局隨即指控他涉嫌研製毒品。

這名來自法國東北部梅斯（Metz）的焊工育有4個孩子，他始終否認走私毒品，並聲稱他以為自己是在1座壓克力工廠負責安裝機器。

根據人權團體KontraS引用的官方數據，目前印尼至少有530名死刑犯，其中多數與毒品犯罪有關。印尼移民和懲教部（Ministry of Immigration andCorrection）則表示，死刑犯中有90名外國人，包括至少1名女性。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

印尼 毒品 法國

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