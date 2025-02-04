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日相石破茂滿68歲 憶學生時期幾乎未慶祝生日
日本首相石破茂今天度過68歲生日，他向媒體發表感言時強調，再度下定決心，全心全力為民奔走。
日本放送協會（NHK）報導，石破茂今天在首相官邸被媒體問及生日感想時分享，他在學生時期，生日當天幾乎都忙於準備期末考，沒什麼慶祝活動。他今天說道：「已收到許多人道賀的訊息，對此相當感謝。」
他也表示：「目前正逢眾議院預算委員會審議期間，加上本週將與美國總統川普（Donald Trump）會談。雖然我能力有限，但我再度下定決心，全心全力為國家、為國民、為未來的時代竭盡所能奔走。」
石破茂生於1957年2月4日，他也提到時任日相正好為石橋湛山，而石破茂在國會演說時曾多次引用石橋的發言。他今天就此表示，這讓他又有新的感慨。
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