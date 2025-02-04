菲律賓正副總統信任度下滑 分別受通膨及涉貪醜聞影響

因政治恩怨而決裂的菲律賓總統小馬可仕以及副總統薩拉．杜特蒂，分別受到物價高漲和貪污醜聞的影響，民意支持度都持續下滑。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）最新調查，有50%民眾對小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）「相當信任」、26%「不太信任」、22%未能決定，其餘拒絕回答，因此淨信任值為+24。

菲律賓民眾對小馬可仕的淨信任度節節下滑，從去年7月的+42，跌至去年9月時的+33，再跌至去年12月時的+29。

薩拉（Sara Duterte）的表現同樣欠佳，有49%民眾對她「相當信任」、30%「不太信任」、20%未能決定，其餘拒絕回答，淨信任值為+19。

菲律賓民眾對薩拉的淨信任度，也從去年7月的+45，跌至去年9月時的+29，再跌至去年12月時的+23。

這份調查是由馬尼拉智庫Stratbase研究所委託，1月17日至20日進行，來自菲律賓全國各地的的1800名成年人接受訪問，誤差值為正負2.31% ，調查結果於昨天公布。

調查也發現，來自菲律賓北部的小馬可仕，較獲北部民眾的信任，來自菲律賓南部的薩拉，則較獲南部民眾的信任。

Stratbase研究所所長曼希特（Dindo Manhit）今天在廣播節目中分析，民眾對小馬可仕的失望源自於居高不下的通貨膨脹數字，小馬可仕應祭出長遠措施穩定物價，贏回民眾信任。

菲律賓農業部昨天已宣布「食米緊急狀態」，釋出國家糧食署的食米庫存，以穩定米價。

至於薩拉，曼希特認為她的信任度下滑與貪污醜聞有關。

薩拉正因不當運用辦公室機密經費的指控，遭3個民間團體提案彈劾。菲律賓眾議院秘書長費拉斯柯（Reginald Velasco）昨天表示，將於本週把這3份彈劾狀遞交至眾議院議長辦公室，推進彈劾程序。

菲律賓總統與副總統分別民選產生，小馬可仕與薩拉在2022年的總統大選期間本為競選搭擋，但當選後因政治利益與立場分歧而漸行漸遠，去年11月正式決裂。

今年5月菲律賓將舉行期中選舉，這也被視為小馬可仕及薩拉政治影響力對決的一役。