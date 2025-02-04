議員要求取消外國客免稅 日相石破茂不認同

面對日本在野黨眾議員提議取消針對外國觀光客的消費稅免稅制度，首相石破茂不表認同指出，「如果說因為觀光公害嚴重就取消免稅制度，我覺得在邏輯上有些跳躍」。

日本富士新聞網報導，眾議院預算委員會今天邀請石破列席備詢，立憲民主黨眾議員大西健介質詢時建議政府取消給予外國觀光客的消費稅免稅措施。日本現行消費稅為10%。

大西說，「藉此機會要不要取消給予外國旅客的消費稅免稅措施？長期通貨緊縮及日圓貶值，已讓我國變成『便宜的日本』，即使不給予免稅優惠，外國人還是會來，也還是會購物」。

他指出，訪日外國客去年利用免稅措施的消費金額約2兆4000億日圓（約新台幣4884億元），單純推估免稅金額為2400億日圓。

大西也提到訪日外國客帶來「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題表示，現在不該從受物價高漲所苦的日本民眾榨取稅金，「應該讓那些有餘力來日本旅行的外國遊客，負擔本來就應該支付的稅金」，要求政府取消免稅措施。

日本財務大臣加藤勝信答詢時表示，給予外國旅客免稅的制度，是根據2023年3月內閣會議通過的觀光立國推進基本計畫所推動「購物旅遊」的一環，且考量到地方創生，吸引外國旅客到訪，「從推動地區活化的角度來看也有其必要」。

石破說，因為有些東西只能在日本買到，對於想用更低價格購買的人來說，消費稅免稅制度是一項誘因。

他說，不光要讓遊客前往主要觀光景點或「黃金路線」（人氣旅遊路線）旅遊，還要讓許多觀光客能平均前往北海道到九州及沖繩等地旅遊，「如果說因為觀光公害嚴重就取消免稅制度，我覺得在邏輯上有些跳躍」。