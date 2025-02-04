快訊

黑箱？內埔同1人爽抽汽車「中獎者身分曝」 鄉長：需為這事賠上政治前途嗎

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

議員要求取消外國客免稅 日相石破茂不認同

中央社／ 東京4日綜合外電報導

面對日本在野黨眾議員提議取消針對外國觀光客的消費稅免稅制度，首相石破茂不表認同指出，「如果說因為觀光公害嚴重就取消免稅制度，我覺得在邏輯上有些跳躍」。

日本富士新聞網報導，眾議院預算委員會今天邀請石破列席備詢，立憲民主黨眾議員大西健介質詢時建議政府取消給予外國觀光客的消費稅免稅措施。日本現行消費稅為10%。

大西說，「藉此機會要不要取消給予外國旅客的消費稅免稅措施？長期通貨緊縮及日圓貶值，已讓我國變成『便宜的日本』，即使不給予免稅優惠，外國人還是會來，也還是會購物」。

他指出，訪日外國客去年利用免稅措施的消費金額約2兆4000億日圓（約新台幣4884億元），單純推估免稅金額為2400億日圓。

大西也提到訪日外國客帶來「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題表示，現在不該從受物價高漲所苦的日本民眾榨取稅金，「應該讓那些有餘力來日本旅行的外國遊客，負擔本來就應該支付的稅金」，要求政府取消免稅措施。

日本財務大臣加藤勝信答詢時表示，給予外國旅客免稅的制度，是根據2023年3月內閣會議通過的觀光立國推進基本計畫所推動「購物旅遊」的一環，且考量到地方創生，吸引外國旅客到訪，「從推動地區活化的角度來看也有其必要」。

石破說，因為有些東西只能在日本買到，對於想用更低價格購買的人來說，消費稅免稅制度是一項誘因。

他說，不光要讓遊客前往主要觀光景點或「黃金路線」（人氣旅遊路線）旅遊，還要讓許多觀光客能平均前往北海道到九州及沖繩等地旅遊，「如果說因為觀光公害嚴重就取消免稅制度，我覺得在邏輯上有些跳躍」。

國旅 日本 消費稅

延伸閱讀

日相石破茂：考慮在日本讓加薩傷病患接受治療

日相石破茂下週訪白宮 傳有意邀請川普出席世博開幕

石破茂2月7日訪白宮 行前稱不樂見美國退出世衛

日相石破茂看川普就職 選戰所言直接變演說內容

相關新聞

日相石破茂滿68歲 憶學生時期幾乎未慶祝生日

日本首相石破茂今天度過68歲生日，他向媒體發表感言時強調，再度下定決心，全心全力為民奔走

聯國駐烏人權監測團：俄處決被俘烏兵人數 驚人上升

聯合國駐烏克蘭人權監測團(UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine)3...

非正式高峰會 歐盟領袖「避集會」聚焦美關稅、俄侵略

美國總統川普要求歐洲盟友大幅提高國防支出之際，歐盟(EU)領袖3日聚集討論如何強化歐洲大陸對俄羅斯的防禦，以及如何應對美...

柏林20萬人「保護民主防火牆」示威 反對保守派聯手極右派

德國民眾2日在柏林集結，抗議最大在野黨基督教民主聯盟（基民盟）尋求極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持，聯手推動限制移民的...

慶祝金正日冥誕 北韓開放預訂邊境城市羅先旅團

有中國旅行業者3日表示，已開放前往北韓邊境城市羅先(Rason)的團體旅遊預訂行程。這是北韓當局為了慶祝前領導人金正日(...

南韓：北韓1月中旬起即未在俄烏戰爭前線作戰

南韓情報機關今天告訴法新社，先前在俄羅斯庫斯克（Kursk）前線與俄軍並肩作戰的北韓士兵，似乎自1月中旬以來就未參與戰事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。