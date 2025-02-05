火葬場不堪負荷、藥廠增產不及…流感病毒延燒多國 日韓疫情現況曝

女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎，驟然離世，引起各界對流感疫情的關注。鄰近台灣的日本、韓國，先後在2024年底、2025年初經歷流感高峰，當前正逐步放緩，沒想到，世界衛生組織（WHO）近日示警，流感病毒正在北半球多國延燒，仍不能掉以輕心。台灣遊客最愛的日韓，流感疫情現場有多糟糕？日本當地人對近日赴日旅遊的台灣人，提出那些良心的忠告？

大S（徐熙媛）赴日旅遊，感染流感併發肺炎猝逝，此憾事在蛇年最初震驚各界。事實上，不只日本、韓國流感疫情嚴重，近來流感已升溫至全球層級。尤其，當前寒流來襲，更引起各界擔憂流感疫情持續擴大。

疾管署數據顯示，2025年第二週（1／5～／11）類流感門急診約13萬9000人就診，創下近10個流感季同期新高，急診就診病例百分比達12.7％，顯示當前疫情仍在升溫。

當前主要流行病毒包括A（H1N1）pdm09、A（H3N2）、B型等流感病毒，以及人類呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）。衛福部提醒，RSV是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，因病程發展快速，病症可能在兩三天內迅速惡化，從發燒發展為嚴重的呼吸窘迫，並演變成肺炎或支氣管炎。

當前流感疫情嚴峻的原因，包括流感疫苗接種率降低，以及年末與春節聚會增多，加速流感病毒傳播。疾管署2024年底數據指出，全台65歲以上長者的流感疫苗接種率為43.9％，較2023年同期相比減少8.2％。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙日前受訪時也指出，疫苗覆蓋率需達到八成，才能形成有效的社區保護力，不過當前全台流感疫苗覆蓋率僅43%。

日本單週流感病例數飆25年新高！南韓火葬場不堪負荷

至於日本流感狀況，根據日本厚生勞動省的數據，2024年52週（2024／12／23～2024／12／29），單週流感病例數飆升至31萬7812例，創下歷史新高！日本新聞網「nippon.com」分析，這是自1999年4月採用現行紀錄方法以來，近25年來最高病例總數。

這些病例數據彙整自全日本5000家指定醫療機構，換算為定醫平均報告數則為64.39例，遠高於2019年1月的57.09例，流感延燒的嚴峻程度可見一斑。還好，當前日本流感疫情的高峰期已過，2025年第三週開始已穩定下降，第四週（1／20～1／26）定醫平均報告數已降至11.06例。

不過，近日若有赴日旅遊的遊客仍應做好防護措施，1月22日該週赴日旅遊的遊客透露，出發前，長住日本的親戚特地提醒：「近來流感感染的人太多了，醫院供不應求，藥廠也來不及增產。」不僅務必戴口罩，也應自備感冒藥。

至於鄰近的韓國，也沒躲過這一波流感疫情。2024年12月20日，南韓韓國疾病管理廳（KDCA）發布全國流感疫情警告。

「2025年第一週是流行高峰，目前流感病例數量正在下降，但與往年相比仍然很高。」疾病管理廳廳長池英美（지영미）在春節假期前，便呼籲大眾盡快接種疫苗，避免流感疫情再度升溫。

根據當局流感監測數據，2025年第二週（1／5～／11）的流感樣病例為每千人 86.1例，與前一週下相比，已下降13.7％，雖然當前疫情最嚴峻的時期已過，但仍是八年以來的流感疫情高峰。

不僅如此，據韓國MBC新聞報導，近來因流感疫情攀升，南韓多間火葬場已不堪負荷，不僅預約全滿更出現「跨區火葬」的現象。春川某葬儀社透露，2025年1月以來，已舉行超過80場葬禮，比去年增加了約 15％，更出現了靈堂不足，需要等待的混亂狀況。

日本流感疫情。疾管署提供

WHO示警：流感在北半球多國皆升溫

世界衛生組織（WHO）1月17日發布最新「全球呼吸道病毒活動週報」（Global Respiratory Virus Activity Weekly Update），報告指出流感疫情正在北半球全面升溫，包括北美、歐洲、北非、中美洲和加勒比海地區等地的流感案例接持續增加，其中，北美正受到A型流感肆虐，亞洲則是以A(H1N1)pdm09為主要的流感病毒。

美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，截至1月18日，全美流感疫情最嚴重的州別為南卡羅來納州與紐澤西州。根據美國南卡羅來納州公共衛生局（S.C. DPH）數據，當地流感疫情自12月初飆升，已連續兩個月達到「廣泛流行」（widespread）層級。

不僅如此，S.C. DPH於1月中發布的最新流感監測報告指出，2024-2025流感季的確診病例已飆升逾兩萬，2098人因流感相關症狀住院，累積死亡病例30例，較1月初的報告新增6000例確診、約600住院案例。

另一方面，2024年12月18日，歐洲疾病管制與預防中心（ECDC）也發布流感警報，稱歐洲多國接出現RSV疫情升溫的狀況。不僅如此，A（H1N1）pdm09、A（H3N2）和B型等流感病例也開始攀升，達到歐洲流感季節開始的標準。隨著治療、住院人數急遽增加，再加上複雜的病毒種類，歐洲的醫療系統已愈趨緊繃。

綜觀全球，流感疫情的升溫已不容忽視。從大S的猝逝，到南韓殯葬業的混亂狀況，凸顯流感病毒的危害，稍有不慎，便可能惡化成危及生命的病症。在後新冠疫情的時代，也不可掉以輕心。

流感國際疫情。疾管署提供

（本文出自2025.02.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）