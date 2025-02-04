烏干達爆伊波拉疫情 WHO展開疫苗接種試驗
世界衛生組織（WHO）宣布，烏干達4天前確認爆發疫情之後，今天展開首場針對伊波拉病毒蘇丹株的疫苗接種試驗。
法新社報導，這是烏干達第6次遭遇「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus）疫情，而這個病毒株目前仍未有疫苗拿到批准。伊波拉病毒其他5種病毒株，也只有1種已有疫苗取得許可。
致命的伊波拉傳染病（epidemic）於2013至2016年之間，在西非奪走超過1萬1300人的性命。
世衛今天表示，他們是在1名32歲男性護理師因感染伊波拉在首都康培拉（Kampala）過世之後幾天，出手支援烏干達衛生有關當局做好接種準備。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群媒體X表示，「這次的疫苗接種試驗是在破紀錄的速度下展開」。
譚德塞並說，這項烏干達衛生部在康培拉舉行典禮所啟動的行動，「凸顯了針對疫苗研發、治療方式及疫情因應準備等工作進行投資的重要性」。
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