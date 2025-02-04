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日相石破茂：考慮在日本讓加薩傷病患接受治療

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本首相石破茂昨天表示，政府正考慮在日本為加薩傷病患提供醫療服務。（路透）
日本首相石破茂昨天表示，政府正考慮在日本為加薩傷病患提供醫療服務。（路透）

日本首相石破茂昨天表示，政府正考慮在日本為加薩傷病患提供醫療服務。

法新社報導，石破昨天在國會說，政府正研議在日本援助「加薩傷病患」的政策。日本目前為世界第4大經濟體。

石破當時是在答覆一名國會議員的提問，這名議員想知道2017年一項接收敘利亞難民成為學生的計畫是否可作為協助加薩居民的參考。

石破說，也可提供加薩人民教育機會。加薩目前正與以色列處於脆弱的停火狀態。

石破表示：「我們正考慮為加薩啟動類似計畫，政府將努力實現。」

國會討論的措施與日本主要庇護政策不同；長期以來，日本主要庇護政策因核准數量過低而招致批評。

日本2023年接受了1310名尋求庇護者，在1萬3823名申請者中占不到10%。

負責援助計畫的外務省官員表示，在另一框架下，截至去年底，日本共接收82名來自敘利亞的學生，他們皆經聯合國難民署認定為難民。

這名官員說，此計畫目的在於培養敘利亞未來領袖，屬於日本長期援外政策的一部分。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）控制的加薩衛生部表示，根據今年1月19日生效的停火協議，50名巴勒斯坦患者及其同伴，包括30名罹癌兒童，本月1日通過重新開放的拉法（Rafah）關卡，前往埃及。

加薩醫院負責人說，有6000名患者準備好從加薩轉移，超過1萬2000人「急需治療」。

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