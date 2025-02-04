日本陸上自衛隊射擊訓練 1枚榴彈砲落點不明

日本陸上自衛隊今天宣布，昨天在演習場進行射擊訓練時，有一枚砲彈脫離目標區且無法確認彈著點，由於不排除可能落在演習場外，自衛隊將跟相關地方政府說明同時進行搜索。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊表示，昨天下午2時40分左右在滋賀縣高島市饗庭野演習場進行射擊訓練時，一枚砲彈脫離目標區且無法確認彈著點。

這枚砲彈是射程逾20公里的155公厘榴彈砲，不排除可能掉落在演習場外的山林。

目前尚未接獲有人員等受害的通報，陸上自衛隊已暫停這處演習場的射擊訓練，在向相關地方政府說明同時，繼續搜索這枚砲彈的下落。

饗庭野演習場距高島市政府約5公里，是一處面積約2400公頃的演習場，2018年及2021年都曾在迫砲射訓時發生砲彈掉落演習場外的意外。