企業逐漸遷離 日本在中國居留人數跌破10萬人、創20年新低

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，由於薪資上漲與政治風險影響日本企業在中國經營，2024年在中國的日本居民人數20年來首次跌破10萬人。

日本外務省最新數據顯示，截至去年10月1日，在中國居住3個月以上的日本公民共9萬7538人，相當於下降4%，且是連續第12年下降。中國目前是海外日本人第3大聚居地，次於美國和澳洲。

2001年中國加入世界貿易組織（WTO）後，居住在中國的日本人激增，愈來愈多日本企業在中國設點，希望利用當地廉價的勞動力。

情況在2012年出現變化，日本當時將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）國有化，但中國也宣稱擁有其主權，稱之為釣魚島。日本此舉引發中國大規模抗議與抵制日貨的行動，甚至攻擊日資工廠。

2020年至2022年，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，中國政府為求防疫嚴格限制行動，影響到日常生活。另有日本人因涉嫌間諜活動遭到拘留，全面反間諜法也於2023年7月生效。

在中國經濟長期疲軟的大環境下，民眾對公共安全的擔憂日益加深。2024年，深圳和蘇州發生日本兒童受害的持刀攻擊事件，導致更多在中國的日本勞工將家人留在日本。

中國政府去年11月恢復對日本短期遊客的免簽證政策，雙邊關係出現解凍跡象，但日本企業仍逐漸撤出中國。

中國工資調升是一個主要因素。根據日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization）調查，廣州日資工廠工人的平均月薪，已從2005年的102美元至190美元（約新台幣3362元到6264元）調升到2023年的721美元（約新台幣2萬3770元），遠高於2022年曼谷平均385美元與河內平均250美元。

日本外務省表示，在中國設點的日本公司數量已從2019年的3萬2887家減少到2023年的3萬1060家。

隨著在中國的工作機會漸漸沒那麼受歡迎，學習中文的日本人也愈來愈少。2023年參加中文認證考試的人數較2012年減少34%，僅約5萬人左右。

根據日本內閣府2023年所作民調，87%的受訪者對中國沒有親近感，創下新高紀錄。