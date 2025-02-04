快訊

iPhone首見iOS「色色專用APP」是它！蘋果回應了

正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

感冒赴日病情加重…他曾遇「大S相同經歷」 噴近200萬救母

英國極右派支持度飆升 改革黨民調首超執政黨居冠

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
英國極右派政黨改革黨近日民調首次超車主流政黨，顯示歐洲極右派勢力在今年仍不可小覷。（中央社）
英國極右派政黨改革黨近日民調首次超車主流政黨，顯示歐洲極右派勢力在今年仍不可小覷。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】英國也難逃極右派崛起的宿命？右翼政黨改革黨（Reform UK）在最新民意調查中，支持率首度超越執政的保守黨，成為英國政壇關注焦點。該黨領袖法拉奇表示，保守黨可能在下次大選後走向消亡，並號稱該黨黨員已經比保守黨多。另一方面，德國的另類選擇黨支持度也成長到全國第二，歐洲極右勢力仍相當興盛。

民調顯示改革黨崛起

根據《半島電視台》報導，民調機構YouGov於2日至3日進行調查發現，極右派的英國改革黨支持度首度超車主流的工黨與保守黨，改革黨獲得25%、工黨獲得24%，保守黨則是21%的支持度。比起1月26到27日的調查，改革黨支持度增加2%、工黨衰退3%、保守黨減少1%。

改革黨前身為英國脫歐黨，由法拉奇於2018年創立，主張英國無協議脫歐，並嚴格限制移民進入英國，該黨在2019年歐洲議會選舉中表現強勢，但在同年12月的英國議會下院選舉中未獲得席位。2021年，該黨更名為改革黨，並在去年7月的大選中取得14%的得票率，成為英國得票率第三大的政黨。

英德極右支持飆升

儘管改革黨支持率上升，但由於英國採用簡單多數選舉制度，該黨在全國範圍內獲得高票數，未必能在特定選區勝出。然而，改革黨的崛起可能分散右派選民的選票，保守黨內部人士擔憂，改革黨的支持率可能繼續上升，對保守黨構成威脅。

獨立報》提到，德國將於23日舉行大選，該國極右派政黨「另類選擇黨」支持度目前第二，且領導人溫德爾的個人魅力還比民調最高的基民盟領導人莫茲高，背後特斯拉創辦人、美國總統川普顧問馬斯克的影響甚深，他多次公開支持另類選擇黨、力挺溫德爾。極右派在2025年的成長依舊讓國際相當關注。

【更多精采內容，詳見

保守黨 英國

延伸閱讀

國際媒體報導大S徐熙媛病逝 稱死訊震撼台灣與中國

美稅率大刀將砍向歐盟 歐方表示會「堅定回應」

英國展開第二次著作權與人工智慧議題進行公眾意見諮詢

與極右派聯手趕移民 德民眾抗議基民盟

相關新聞

格陵蘭擬禁外國對政黨捐款 丹麥重申其為「非賣品」

根據今天公布的法案，格陵蘭希望禁止外國向其政黨捐款，理由是擔心受到外部影響。而在美國總統川普對格陵蘭展現興趣之際，丹麥總...

南韓：北韓1月中旬起即未在俄烏戰爭前線作戰

南韓情報機關今天告訴法新社，先前在俄羅斯庫斯克（Kursk）前線與俄軍並肩作戰的北韓士兵，似乎自1月中旬以來就未參與戰事...

日相石破茂：考慮在日本讓加薩傷病患接受治療

日本首相石破茂昨天表示，政府正考慮在日本為加薩傷病患提供醫療服務

企業逐漸遷離 日本在中國居留人數跌破10萬人、創20年新低

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，由於薪資上漲與政治風險影響日本企業在中國經營，2024年在中國的日本居民人數...

英國極右派支持度飆升 改革黨民調首超執政黨居冠

英國也難逃極右派崛起的宿命？右翼政黨改革黨（Reform UK）在最新民意調查中，支持率首度超越執政的保守黨...

前日相岸田文雄遇襲案首度庭審 聚焦被告是否有殺意

日本和歌山地方法院今天首度開庭審理2023年時任日相岸田文雄到和歌山市輔選時遭人投擲爆裂物案，消息人士表示，被告是否具有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。