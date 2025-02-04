英國極右派支持度飆升 改革黨民調首超執政黨居冠

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】英國也難逃極右派崛起的宿命？右翼政黨改革黨（Reform UK）在最新民意調查中，支持率首度超越執政的保守黨，成為英國政壇關注焦點。該黨領袖法拉奇表示，保守黨可能在下次大選後走向消亡，並號稱該黨黨員已經比保守黨多。另一方面，德國的另類選擇黨支持度也成長到全國第二，歐洲極右勢力仍相當興盛。

民調顯示改革黨崛起

根據《半島電視台》報導，民調機構YouGov於2日至3日進行調查發現，極右派的英國改革黨支持度首度超車主流的工黨與保守黨，改革黨獲得25%、工黨獲得24%，保守黨則是21%的支持度。比起1月26到27日的調查，改革黨支持度增加2%、工黨衰退3%、保守黨減少1%。

改革黨前身為英國脫歐黨，由法拉奇於2018年創立，主張英國無協議脫歐，並嚴格限制移民進入英國，該黨在2019年歐洲議會選舉中表現強勢，但在同年12月的英國議會下院選舉中未獲得席位。2021年，該黨更名為改革黨，並在去年7月的大選中取得14%的得票率，成為英國得票率第三大的政黨。

英德極右支持飆升

儘管改革黨支持率上升，但由於英國採用簡單多數選舉制度，該黨在全國範圍內獲得高票數，未必能在特定選區勝出。然而，改革黨的崛起可能分散右派選民的選票，保守黨內部人士擔憂，改革黨的支持率可能繼續上升，對保守黨構成威脅。

《獨立報》提到，德國將於23日舉行大選，該國極右派政黨「另類選擇黨」支持度目前第二，且領導人溫德爾的個人魅力還比民調最高的基民盟領導人莫茲高，背後特斯拉創辦人、美國總統川普顧問馬斯克的影響甚深，他多次公開支持另類選擇黨、力挺溫德爾。極右派在2025年的成長依舊讓國際相當關注。

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