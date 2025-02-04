格陵蘭擬禁外國對政黨捐款 丹麥重申其為「非賣品」

根據今天公布的法案，格陵蘭希望禁止外國向其政黨捐款，理由是擔心受到外部影響。而在美國總統川普對格陵蘭展現興趣之際，丹麥總理重申不會出售這塊自治領地。

綜合法新社和路透社報導，根據法案文本，這項法律目的在於「維護格陵蘭的政治完整性」。

由於政府在格陵蘭議會（Inatsisartut）享有多數優勢，這項法案在明天提出後獲得通過應該不成問題，且可能立即生效。

文本內容指出，「必須根據格陵蘭的地緣政治利益和當前局勢來考量這項倡議…一個超級大國盟友的代表已表示有興趣接管和控制格陵蘭」。

法案規定「包括地方和青年團體組成的政黨均不得接受外國或匿名捐贈者的捐款」，而外國捐贈者的定義是「居住或定居在格陵蘭境外的人」。

自川普提出美國有意收購格陵蘭的想法以來，格陵蘭當局一再表示，不會出售這座位於北極圈內的島嶼，但可以在這裡做生意。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週表示，川普總統有興趣收購格陵蘭「不是在開玩笑」，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天重申，格陵蘭島是非賣品。

她在布魯塞爾出席非正式歐洲聯盟（EU）領袖會議前表示：「格陵蘭今天是丹麥王國的一部分，它是我們領土的一部分，而且是非賣品。」

佛瑞德里克森今天補充說，她同意美方的觀點，當論及安全與國防時，北極地區變得越來越重要。她說：「因此，如果這是為了保護我們在這個世界的一部分，我們會找到出路」。

格陵蘭將於4月6日舉行選舉，外界擔心可能會有外國干涉。

來自格陵蘭執政黨「伊努特社群黨」（InuitAtaqatigiit）的國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）最近告訴記者：「會有不同的人、不同的團體將試圖影響格陵蘭的選舉，不只是在格陵蘭，而是在全世界。」

丹麥領導人堅稱這塊島嶼屬於格陵蘭人。

佛瑞德里克森上週造訪巴黎和柏林，尋求歐盟傳統強國的支持，以應對川普的威脅。