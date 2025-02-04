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北韓軍損失慘重！多名幹部陣亡 傳將加派2.5萬士兵增援俄羅斯
烏克蘭通訊社（RBC Ukraine）報導，烏克蘭總統澤倫斯基2月1日接受美聯社專訪警告，儘管北韓軍隊在俄羅斯庫斯克遭遇嚴重兵損，甚至從兩周前開始從前線「消失」，還有數十名俄羅斯與北韓重要幹部戰死，但是北韓預計未來還會加派2萬至2萬5000名士兵增援俄羅斯。
美聯社於當地時間2日報導，澤倫斯基在訪問中透露，俄羅斯不斷加強與北韓的軍事合作，且從掌握到的線報可以得知，北韓預計將加派超過2萬至2萬5000名的士兵前往俄烏戰場。
不過，澤倫斯基並未明確指出派兵時間點。
報導指出，澤倫斯基提到烏軍1月31日在庫斯克展開強攻，向俄軍中央指揮所發射飛彈攻擊，導致共數十名俄羅斯和北韓高層軍官戰死，「我軍使用飛彈和各種類型的武器，他們則損失數十名軍官」。
另外，基輔獨立報報導，澤倫斯基透露，俄羅斯自去年11月部署於庫斯克的1萬2000名北韓士兵，迄今已有約4000人陣亡。
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