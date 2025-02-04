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美國務卿盧比歐訪瓜地馬拉 穩固台灣邦交也為關切焦點

中央社／ 瓜地馬拉市3日專電
美國國務卿盧比歐。(路透)
美國國務卿盧比歐。(路透)

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）當地時間2月4日、5日訪問瓜地馬拉。除了美國最主要關切打擊毒品和非法移民問題外，雙方會談也將聚焦瓜地馬拉與台灣維持外交關係，對中美洲以及美國的重要性。

瓜國媒體報導，美方先前已多次表達並肯定現任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）政府了解中國的威脅，和台灣維持外交關係的表現。瓜地馬拉是台灣在中美洲西語國家中唯一的邦交國。而在其他諸如尼加拉瓜，宏都拉斯等中美國家和中國建交關係密切，並且與美國交惡的情況下，美國、台灣、瓜地馬拉的三邊關係在現今局勢十分重要。

盧比歐過去擔任聯邦參議員期間多次發言挺台，不只提出「台灣關係強化法案」，要求美國政府強化對台政策以及提升台灣防衛能力。2024年2月29日，盧比歐也和其他6位美國參議員，聯合致函瓜地馬拉新任總統阿雷巴洛，肯定台灣與瓜地馬拉外交關係的重要性，並敦促他繼續堅定支持台灣。

此外「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，盧比歐此行訪問瓜地馬拉的核心議題，就是如何遏止非法移民偷渡。

瓜地馬拉身為移民的主要來源國和必經之路，美方將要求瓜國加強邊境管制，並且打擊人蛇集團等非法組織，阻止本地的移民潮，和來自其他國家移民穿越瓜地馬拉前往美國。會談中也可能討論是否重啟「安全第三國」協議，確保瓜地馬拉成為美國南方邊境的安全屏障。

瓜國媒體報導，美方在議程中將討論包括如何加強瓜國對港口、機場及邊境的管制，以防範毒品走私，尤其是近年來對美國構成重大威脅的毒品芬太尼。盧比歐也將向瓜地馬拉政府施壓，確保瓜國和中國的毒品威脅保持距離。

評論分析，在美國姿態強硬以國家利益為前提下，瓜地馬拉政府沒有太多的談判籌碼。但或許可以利用共同打擊非法移民與毒品議題，向美方爭取更大的貿易出口或是爭取更多美國的投資。

根據統計，2023年美國僅投資瓜地馬拉1.8億美元，佔瓜國總投資額的11%，並非瓜地馬拉的主要投資國。此外，美國是否持續經濟援助瓜地馬拉，也是政府關切的焦點。

瓜國媒體認為，中美洲國家對於盧比歐的到訪「既期待又怕受傷害」。身為首位拉丁裔的國務卿，盧比歐曾任美國佛羅里達州參議員，熟悉拉美事務和當地的需求。面對美國的對手例如古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜，以及近期引發外交爭議的哥倫比亞，也有更深的了解。但預料盧比歐也會在移民、毒品以及中國威脅的議題上，嚴格落實川普的強硬政策。

瓜地馬拉 美國

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