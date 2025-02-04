北約秘書長會英相…強調歐美具共同利益 爭議可解

英國首相施凱爾今天在布魯塞爾與北大西洋公約組織秘書長呂特會談，兩人在會後聯合記者會強調歐美具共同利益，呂特主張美國總統川普在盟友之間掀起的貿易戰和領土爭議絕對可以處理。

呂特（Mark Rutte）被視為最懂與川普（DonaldTrump）溝通之道的歐洲領導人之一。他今天說，盟友之間總會有或大或小的問題，並非永遠平靜順心，而他「絕對確信」川普與北約（NATO）盟友之間的問題可以處理，不會妨礙北約強化集體嚇阻的決心。

川普近日簽署行政命令，對與美國同為北約成員的加拿大加徵25%關稅，昨天並揚言一定會對歐盟開鍘，聲稱歐盟對美國占盡便宜「實在太過分」、對美貿易順差超過3000億美元。不過，呂特今天指出，事實上，自2022年以來，歐洲對美貿易有1800億美元逆差。

川普及其國安團隊積極在烏克蘭與俄羅斯之間「促和止戰」，川普另數次揚言要「買下」、且未排除動用武力，讓丹麥自治領土格陵蘭成為美國一部分，媒體關切川普是否危害歐洲安全及北約同盟、以及歐洲是否該為沒有美國的北約預作準備。丹麥也是北約成員國。

呂特說，川普提醒了盟友，格陵蘭具地緣政治和戰略重要性，但背後牽涉的議題其實遠超越格陵蘭本身，而是與跨大西洋兩岸的北約同盟有關，北約將尋求最佳解決方式。

呂特強調，歐洲防衛不可能在沒有美國參與的情況下運作。他以烏克蘭戰爭為例，指出這不僅是烏克蘭與俄羅斯之間、也不僅是歐洲的問題，而是涉及跨區域地緣政治與全球安全，包括中國、北韓、伊朗與俄羅斯的連結。

美國因此也面臨威脅，呂特舉例，隨著俄羅斯向北韓供應相關科技，北韓未來可能以裝載核彈頭的長程飛彈威脅美國。

面對越來越危險的國際環境，呂特說，西方最佳因應之道就是「保持團結」。他稱這樣的想法在美國依然占上風，「包括在白宮內部」。

施凱爾（Keir Starmer）則強調英國長期以來的立場是不會、也不需要在歐洲與美國之間選邊站。

川普昨天曾就是否可能對英國加徵關稅向媒體表示，儘管英國也「過分」，但仍在可解決範圍內。英國首相府今天稍早向媒體強調，英美貿易關係「公平且平衡」、雙方皆從中獲益，英美也是彼此的外來投資最大單一來源。

首相府提到，英國致力維護貿易自由與開放，並期待與川普在既有強健基礎上，進一步推展英美貿易關係。不過，去年7月贏得大選上台執政的英國工黨將如何在歐盟與川普領導下的美國之間取得平衡，仍有待觀察。工黨試圖強化脫歐後的英國與歐盟的關係，但川普團隊與歐盟在貿易、外交等領域有不少分歧。

為避免遭美國加徵關稅，英國政府可運用的資源之一是英美貿易統計方法差異。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，比較英國與美國的雙邊貿易統計數據，美方數據對英國有利：若只看美方數據，則英國是少數對美有貿易逆差的世界主要經濟體。川普主要就對美貿易有可觀順差（對美出口額高於進口額）的經濟體加徵關稅。

美方數據顯示，美國2023年對英國有145億美元貿易順差，但據英方統計，英國同年對美貿易是順差、而非逆差，且順差金額高達890億美元。

除了統計方法差異，造成英美貿易數據落差的其中一個原因是美方統計納入美國與澤西島（Jersey）等英國王室屬地（Crown Dependencies）的貿易額，英方統計則不納入。

金融時報指出，英美自2017年起即試圖解決雙邊貿易統計落差問題，如今英國政府或許不會樂見問題盡快解決。