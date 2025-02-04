特朗普與普京會晤或落地沙特？烏克蘭助手就停火協議發聲

(德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基的一名助手昨日（2月2日）表示，若美國呼籲烏克蘭在與俄羅斯達成停火協議後舉行選舉，如果計劃內容僅限於此，那麼這看起來就像是一個“失敗的計劃”，仍需了解更多細節才能評估。

美國總統特朗普的烏克蘭事務高級官員凱洛格（Keith Kellogg）對路透社表示，美國希望烏克蘭舉行選舉，最早可能是今年年底，特別是基輔若能在未來幾個月內與俄羅斯達成停火協議的情況下。

澤連斯基的媒體顧問利特溫（ Dmytro Lytvyn ）在一份書面聲明中告訴路透社：“我們還沒有看到凱洛格先生的完整訪談，只看到了他關於選舉的一些引文，因此很難全面評估他的立場。” 他補充說："但如果他的計劃僅限於停火和選舉，那就是一個失敗的計劃--普京不會僅僅因為這兩點就退縮。“

基輔曾多次表示，若沒有獲得能夠防止莫斯科重整軍力並防止未來再次發動侵略的安全保障，將不會接受停火。烏克蘭在俄羅斯於2022年入侵之後，實施了戒嚴令，該令禁止選舉。

特朗普1月20日再次入住白宮後宣布，他希望“立即”與普京會面，以達成協議，結束俄烏戰爭。在達沃斯世界經濟論壇上，他重申了之前的提議：“我真的希望盡快與普京總統會面，以結束這場戰爭”。不過在最近幾天裡，特朗普拒絕透露他是否已經與普京通過電話。

路透社援引兩名了解相關討論的俄羅斯消息人士報道，俄羅斯提議將沙特阿拉伯和阿聯酋作為特普會的可能地點，其中一名消息人士表示，俄羅斯內部仍有疑慮，因為一些外交官和情報人士指出，沙特和阿聯酋與美國有著緊密的軍事和安全聯系。

沙特和阿聯酋未回應路透社的置評請求，克裡姆林宮也拒絕評論。特朗普周日（2月2日）表示，華府正在安排多方“會議和談判，包括烏克蘭和俄羅斯。”

特朗普再次上任後首次與外國領導人通話就是同沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼。在達沃斯世界經濟論壇的演講中，特朗普稱對方為“一位了不起的人”。

普京曾於2023年訪問過沙特阿拉伯和阿聯酋。沙特和阿聯酋在烏克蘭戰爭期間始終保持中立，未加入西方國家批評和制裁俄羅斯的行列，同時也與烏克蘭總統澤連斯基保持定期的聯系。

目前，俄羅斯消息人士排除了土耳其作為可能的會談地點。作為北約成員國的土耳其曾在2022年3月主持過俄烏和平談判，但未能取得實際成果。塔斯社援引分析人士盧科亞諾夫(Fyodor Lukyanov)指出，特朗普和普京的會晤地點選擇並不多：“幾乎整個西方都支持烏克蘭。因此，像赫爾辛基、日內瓦和維也納這樣曾經舉行過類似會談的傳統地點，已經不再適用。”

（路透社等）

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