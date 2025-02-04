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反對保守派聯手極右派 柏林20萬人示威

聯合報／ 國際中心／綜合報導
德國民眾二日在柏林抗議基民盟黨魁梅爾茨與極右翼德國另類選擇黨合作，推動反移民法案。（路透）
德國民眾二日在柏林抗議基民盟黨魁梅爾茨與極右翼德國另類選擇黨合作，推動反移民法案。（路透）

德國民眾二日在柏林集結，抗議最大在野黨基督教民主聯盟（基民盟）尋求極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持，聯手推動限制移民的法案，主辦單位說有廿萬人參與示威。

基民盟一月廿九日由黨魁梅爾茨主導，在國會提出不具法律約束力的「五點計畫」決議案，要求邊境管制常態化、拒絕無證移民、加速難民驅逐程序，並賦予聯邦警察更大逮捕非法移民權限。該案在AfD支持下通過。

兩黨一月卅一日雖未能通過進一步限制移民的爭議法案，但已打破二戰以來，德國主流政黨在國會不與極右派政黨合作的不成文原則。

一月廿九日晚間起，陸續有民眾到基民盟的柏林總部抗議。民眾二日又走上柏林街頭，抗議基民盟和其姐妹黨基社盟破壞德國民主「防火牆」。群眾齊聚國會下議院聯邦議院外，遊行到基民盟總部。有人高喊「基民盟可恥」，有人稱梅爾茨尋求AfD支持是與魔鬼簽契約。德國警方說，二日示威人數達十六萬人。

梅爾茨否認與AfD結盟，強調「一項主張不會因錯誤的人支持，就變成錯的」。但中間派政黨批評，這等同默許極右翼進一步滲透國家決策機制，動搖德國憲政秩序。

不與極右翼合作是反省納粹歷史的核心政治共識。但隨著AfD支持率攀升，據政研機構羅莎盧森堡基金會研究，二○一九年以來，德國地方議會逾一百二十起保守派政黨與AfD合作的案例。

德國聯邦議院預訂廿三日提前改選。德媒明鏡周刊分析，梅爾茨強推移民緊縮政策，意在選前從AfD奪回移民議題主導權，拉攏右翼選民，卻擴大了AfD在國會的影響力，也加深與社民黨與綠黨分歧，選後若要和該兩黨聯合組閣將更難。

德國 柏林 移民

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