因應美俄威脅…歐盟領袖會英相 商討防務

美國總統川普要求歐洲盟友大幅提高國防支出之際，歐盟領袖三日與英國首相和北約組織首長會面，商討面臨俄羅斯侵略威脅下，如何強化歐洲防務。

法新社報導，這次峰會創下「三個第一」，不但是美國總統川普上任以來歐盟廿七國領袖首次開會，也是歐盟領袖第一次防務峰會，同時也是英國脫歐後歐盟領袖首度和英國首相開會。

俄羅斯近三年前入侵烏克蘭以來，歐洲國家已大幅提高軍事支出。但面臨俄國威脅，歐盟官員坦承他們強化國防速度仍不夠快。

川普重返白宮也對歐洲帶來衝擊。川普曾說，歐洲不能再把美國保護視為理所當然。川普堅持北約國家將國防支出提高到國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五。這個目標對許多國家可謂遙不可及。

川普也矢言要迅速終結俄烏戰爭。這讓歐洲人擔心川普會讓歐洲邊緣化，並迫使烏克蘭接受不利的協議。

川普還揚言買下丹麥半自治領土格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森上周出訪盟友尋求支持，預期她將在本次峰會就格陵蘭議題尋求共識。

鑑於俄羅斯威脅，歐洲普遍認為必須加強防禦，問題在於目前尚未就具體強化方式達成共識。歐盟預估，未來十年必須額外投入五千億歐元國防支出。但國防資金來源、歐盟資金是否只能用於採購歐盟國家生產的武器，以及北約應扮演何種角色，歐盟內部意見分歧。