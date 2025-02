莫斯科公寓爆炸事件 烏克蘭親俄準軍事組織領袖喪生

多個俄羅斯媒體報導,來自烏克蘭東部、立場親俄的準軍事組織領袖沙基斯揚今天在莫斯科1間豪華公寓爆炸意外中身亡。國營媒體塔斯社稱這場爆炸是「精心策劃的暗殺行動」。

俄國媒體報導,炸彈在沙基斯揚(ArmenSarkisyan)帶著保鑣進入「紅帆大樓」(Scarlet Sails)地下室時引爆。這棟大樓位於莫斯科河(RiverMoskva)河畔,距離克里姆林宮(Kremlin)僅有12公里。

俄國「工商日報」(Kommersant)報導,除沙基斯揚本人喪命,爆炸還導致1名保鑣喪生,另有3人受傷。

塔斯社(TASS)引述執法人員說法稱:「針對沙基斯揚的暗殺行動經過精心策劃且有人指使。調查人員正在追查幕後主使。」

路透社記者看到現場窗戶碎裂,還有大批警力部署,1架直升機似乎正在疏散傷患。

烏克蘭安全局(SBU)去年12月稱沙基斯揚為烏東頓內茨克州(Donetsk)的犯罪頭目,並指控他涉嫌參與及協助「非法武裝團體」。自2014年以來,頓內茨克州大部分區域都被俄國控制。

烏克蘭安全局表示,沙基斯揚曾成立1支由當地罪犯組成的親俄武裝團體,並為前線部隊採購物資。

關注俄國執法行動的獨立媒體Mediazona報導,出生於亞美尼亞的沙基斯揚長期在頓內茨克州城市戈爾洛夫卡(Horlivka)從事組織犯罪活動。

另一方面,法新社分析華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)的資料後發現,俄軍今年1月在烏克蘭領土推進430平方公里,目前正朝後勤樞紐波克羅夫斯克(Pokrovsk)前進。

俄軍進展與前幾個月相較已略為放緩。在此之前,俄軍於去年11月創紀錄地推進725平方公里;去年12月則攻下476平方公里。