快訊

大S病逝流感疫苗打氣夯 醫：來不及接種可買「2特效藥」

財神爺還沒開工！威力彩連28摃 6日頭獎上看9.5億元

汪小菲抵台大雨中返家 全身濕透「臉上分不清淚水、雨水」

莫斯科公寓爆炸事件 烏克蘭親俄準軍事組織領袖喪生

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導

多個俄羅斯媒體報導，來自烏克蘭東部、立場親俄的準軍事組織領袖沙基斯揚今天在莫斯科1間豪華公寓爆炸意外中身亡。國營媒體塔斯社稱這場爆炸是「精心策劃的暗殺行動」。

俄國媒體報導，炸彈在沙基斯揚（ArmenSarkisyan）帶著保鑣進入「紅帆大樓」（Scarlet Sails）地下室時引爆。這棟大樓位於莫斯科河（RiverMoskva）河畔，距離克里姆林宮（Kremlin）僅有12公里。

俄國「工商日報」（Kommersant）報導，除沙基斯揚本人喪命，爆炸還導致1名保鑣喪生，另有3人受傷。

塔斯社（TASS）引述執法人員說法稱：「針對沙基斯揚的暗殺行動經過精心策劃且有人指使。調查人員正在追查幕後主使。」

路透社記者看到現場窗戶碎裂，還有大批警力部署，1架直升機似乎正在疏散傷患。

烏克蘭安全局（SBU）去年12月稱沙基斯揚為烏東頓內茨克州（Donetsk）的犯罪頭目，並指控他涉嫌參與及協助「非法武裝團體」。自2014年以來，頓內茨克州大部分區域都被俄國控制。

烏克蘭安全局表示，沙基斯揚曾成立1支由當地罪犯組成的親俄武裝團體，並為前線部隊採購物資。

關注俄國執法行動的獨立媒體Mediazona報導，出生於亞美尼亞的沙基斯揚長期在頓內茨克州城市戈爾洛夫卡（Horlivka）從事組織犯罪活動。

另一方面，法新社分析華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）的資料後發現，俄軍今年1月在烏克蘭領土推進430平方公里，目前正朝後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）前進。

俄軍進展與前幾個月相較已略為放緩。在此之前，俄軍於去年11月創紀錄地推進725平方公里；去年12月則攻下476平方公里。

烏克蘭 爆炸 莫斯科

延伸閱讀

莫斯科豪華公寓發生炸彈攻擊 釀成1死4傷

逼普亭和談！川普威脅俄國將祭關稅制裁 克里姆林宮直球回應了

擬課高額關稅 川普警告俄羅斯盡快結束戰爭

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

相關新聞

成本太高！三菱擬重新評估日本離岸風電計畫 暗示這件事

路透報導，三菱公司3日表示，因經營條件明顯改變，將重新評估位於日本秋田縣和千葉縣的三個離岸風電計畫，並「在通盤檢視評估結...

面臨俄羅斯威脅 歐盟北約與英國領袖討論防務

美國總統川普要求歐洲盟友大幅提高國防支出之際，歐盟領袖今天與英國首相和北大西洋公約組織（NATO）首長會面，商討面臨俄羅...

死亡人數可能攀升...3天內第2起 敘北城市汽車炸彈攻擊至少15死15傷

英國BBC報導，敘利亞現場急救人員表示，該國北部城市曼比季（Manbij）一輛載有農業工人的車遭遇汽車炸彈攻擊，已知造成...

三星會長李在鎔涉會計詐欺操縱股價 二審仍判無罪

韓國三星集團會長李在鎔因在2015年三星子公司80億美元合併案中涉及會計詐欺和操縱股價，去年2月獲判無罪後檢方提起上訴，...

川普打貿易戰與盟邦翻臉 除助長通膨更給中國送上大禮

美國總統川普對美國最親近的盟友和貿易夥伴加拿大與墨西哥加徵25%關稅，他2月2日表示，很快就會對歐盟進口商品加徵關稅。川普與盟邦翻臉，迫使盟邦和其他國家轉向與中國大陸加強經貿關係，川普的前任拜登政府苦心經營的抗中聯盟恐瓦解，過去中國苦於找不到挑撥離間美國與其盟邦關係的突破口，現在川普送上大禮。...

日本流感疫情重症患者增加 疑「這原因」導致

日本這個冬天的流感疫情特別嚴重，雖然今年開始患者人數減少，許多醫院的病床仍短缺，甚至急診一度停止收治患者。有醫院觀察這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。