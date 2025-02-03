成本太高！三菱擬重新評估日本離岸風電計畫 暗示這件事

路透報導，三菱公司3日表示，因經營條件明顯改變，將重新評估位於日本秋田縣和千葉縣的三個離岸風電計畫，並「在通盤檢視評估結果後，思考適當的後續措施」，顯示日本也難倖免於全球離岸風電計畫日益增加的成本。

日政府自2020年起對外開放競標預計未來興建的離岸風電場，企圖在2030年前擁有10 GW裝置容量，並在2040年前達到45 GW。以三菱為首的多家公司，在2021年獲得日本首批國營離岸風電場的經營權，這三座風電場的預期裝置容量合計1.76 GW（百萬瓩），目標在2028-2030間啟用。

東京研究諮詢公司K.K.Yuri集團執行長亨伯表示，三菱這份聲明「基本上是在威脅」要放棄風電場計畫，暗示他們需要更多支持，而這讓日本政府相當尷尬。他說，「若政府出手援助，過去得標者和未來競標者，都將認為標案能夠重新協商」。

日本迄今已三次對外開放離岸風電計畫競標，得標者包含德國公用事業商RWE、電力業者Iberdrola和英國石油公司（BP）。為因應高漲的成本，日政府上周鬆綁一些競標規則。

旗下部門C-Tech與三菱在上述三個計畫中合夥的中部電力公司3日表示，正在重新評估其離岸風電計畫的可行性，包含研究可改善獲利能力的作法。中部電力公司去年4-12月因為這些計畫而虧損180億日圓（1.16億美元），原因包含營建成本增加、日圓貶值、供應鏈緊俏、利率上升等。

東京再生能源研究所所長大林美香（Ohbayashi Mika）表示，「最令人憂心的是這些計畫的規模大幅縮減，或遭撤資」，「應不計成本避免得標者對計畫重新評估，尤其是考量到這麼做對地方經濟、其他開發商和投資人可能造成的衝擊」。