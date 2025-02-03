莫斯科豪華公寓發生炸彈攻擊 釀成1死4傷

日本從去年底爆發流感疫情，到2024年12月29日一周的患者數量，全國通報數為31萬7,812人，比前一周增加10萬多人，是日本自1999年以來的最高紀錄。驚人的感染速度，也連帶造成染疫後轉為重症的人數增加、醫院的收治壓力擴大。範圍除了人口和流動密集的東京都之外，全國各地都有嚴重蔓延的趨勢。時隔一個多月，目前日本流感的疫情在1月中後雖然已經從高峰期趨緩，但日本醫界仍提醒民眾：目前多以A型流感為主，接下來有可能還有B型流感、甚至COVID-19再傳播的可能。與此同時日本氣象廳也提醒，2月4日開始將迎來本季「最強寒流」，氣溫下探且有大雪的可能。

2025-02-03 13:17