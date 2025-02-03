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莫斯科豪華公寓發生炸彈攻擊 釀成1死4傷

中央社／ 莫斯科3日綜合外電報導

俄羅斯國營媒體引述緊急服務機構消息報導，1枚炸彈今天炸穿莫斯科1座豪華公寓的大廳，造成1人死亡、4人受傷。另外，烏克蘭以無人機對俄國能源設施發動攻擊，引發火災並影響航班。

據俄國媒體報導，炸彈在1名帶著保鑣的男子進入「紅帆大樓」（Scarlet Sails）大廳時引爆。這棟大樓位於莫斯科河（River Moskva）河岸，距離克里姆林宮（Kremlin）僅12公里。

俄國國營媒體塔斯社（TASS）引述執法單位說法，稱這起爆炸為「暗殺」行動。目前尚不清楚攻擊目標是誰，但塔斯社表示，傷者中包括死者的保鑣。

與俄國安全部門關係密切的Telegram頻道Baza發布多段影片，可以看到建築物大廳受到嚴重破壞。

去年12月，俄國高階將領基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯科1棟大樓外的爆炸事件中喪生。

另一方面，俄國與烏克蘭官員表示，烏克蘭今天以數十架無人機對俄國南部能源設施發動攻擊，引發大型煉油廠和天然氣處理廠火災，並影響從窩瓦（Volga）地區飛往高加索山脈（Caucasus Mountains）的航班。

路透社報導，俄國國防部表示，防空部隊於夜間在俄國領土上空攔截並摧毀70架烏克蘭無人機，其中25架飛越伏爾加格勒州（Volgograd）、27架飛越羅斯托夫州（Rostov），還有7架飛越阿斯特拉罕州（Astrakhan）。

炸彈 烏克蘭 莫斯科

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