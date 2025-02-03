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死亡人數可能攀升...3天內第2起 敘北城市汽車炸彈攻擊至少15死15傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
敘利亞北部城市曼比季近期由親土耳其的敘利亞國民軍控制。（法新社）
敘利亞北部城市曼比季近期由親土耳其的敘利亞國民軍控制。（法新社）

英國BBC報導，敘利亞現場急救人員表示，該國北部城市曼比季（Manbij）一輛載有農業工人的車遭遇汽車炸彈攻擊，已知造成15人死亡、15人受傷。

死者中有14人是女性，目前已知15名傷者都是女性。這是該地區三天內第二起汽車炸彈襲擊事件。

救援團體「敘利亞民防」（Syria Civil Defence）表示，其中一些傷者狀況危急，死亡人數可能攀升。該組織也被稱為「白盔」組織（White Helmets）。

目前尚無任何武裝團體宣稱為此事負責。

該地區先前曾發生類似案件。「白盔」組織表示，曼比季市中心街頭1日也發生爆炸案，造成四人死亡，包含兩名孩童和一名女子。

敘利亞 死亡 炸彈

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