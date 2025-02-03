快訊

台中補習班數六都第一…家長頂寒風徹夜排隊 學子仍進不了名師班

連2年中轎車！屏東內埔年節抽獎掀議 得主吐實情：只能說是好運

大S離世眾星悼念 「道明寺」言承旭悲痛發聲：謝謝遇見妳

日本市長涉醜聞解散議會 逾9成當選議員反對續任

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本大阪府岸和田市長永野耕平去年爆發性醜聞，遭市議會通過不信任決議案後解散議會，結果逾9成重新當選的市議員反對永野繼續擔任市長，只有首度當選議員的妻子等2人相挺。

日本產經新聞報導，岸和田市議員選舉昨天完成投開票，在當選的24名市議員中，有高達逾9成的22人反對永野耕平繼續擔任市長，根據規定，一旦永野再度在市議會被提出不信任案的話，去職可能性很高。

另一方面，在這次市議員選舉中，永野耕平妻子紗代首度當選，再度表達力挺丈夫的態度。

永野紗代昨天現身競選總部向支持者宣示「將利用自己正在育兒的優勢，傾聽育兒市民的聲音，來推動市政向前邁進」。

談到面對新選出的市議會若再度提出不信任案時的立場，永野紗代說，「如果內容跟去年12月的不信任案相同的話，我反對」；但她也表示，「如果內容不同的話我會仔細研究，到時候再來思考」。

至於首度參選的選戰過程，永野紗代說，「（丈夫）有給我鼓勵，也在精神上支持我」。

永野耕平去年被爆出性醜聞，最終以支付對方500萬日圓和解。面對市議員要求說明，永野反覆表示「審判內容保密無法談論」，因此市議員以「造成市政混亂」等為由在去年12月20日提出不信任決議案，議會表決時以20票贊成、4票反對通過不信任案，永野隨後在24日解散市議會。

永野耕平在解散市議會當天舉行記者會，妻子紗代陪同出席。她當時面對丈夫外遇曝光時說「（丈夫）是重要的家族成員沒有改變」，並認為永野耕平適合繼續擔任市長。

不過，昨天市議員選舉結果出爐後，24名當選人中有22人對永野耕平再度提出不信任案表態贊成。

根據日本地方自治法規定，新的市議員選出後，首度召集的會議上若有2/3以上市議員出席，並有過半數市議員贊成對市長的不信任案，永野耕平將去職。

但永野耕平日前已表態，如果真的發生上述情況，他會再度參選市長。

讀賣新聞報導，永野耕平今天上午重申，如果因為再度受到市議會通過不信任決議案而去職的話，將會參選市長。

永野耕平受訪時說，雖然接受市議員選舉結果，但岸和田市的改革還未完成，「我會參選（市長）訴求繼續改革」。

這次新當選的市議員將協商近日對永野耕平再提不信任決議案，如獲議會通過，永野將自動失職，並在50天內舉行市長選舉。

岸和田市選舉管理委員會表示，2023年4月舉辦市議員選舉約花費7300萬日圓，昨天舉行的市議員選舉因為人事費用高漲等影響，預料花費將高於7300萬日圓。

永野耕平今天對選舉所花費的公帑表示，「這是讓（市民）思考岸和田的機會，並沒有浪費」。

丈夫 議員

延伸閱讀

日本夫家超傳統…她被迫扮演「小女人」網看地名搖頭：只能忍

1月才去日本！王心恬曝流感嚴重明星全團safe秘訣

大S流感併發肺炎病逝！小S證實日本旅遊離世、全網拒張蘭蹭流量

疾病與寒冷的新春：日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

相關新聞

死亡人數可能攀升...3天內第2起 敘北城市汽車炸彈攻擊至少15死15傷

英國BBC報導，敘利亞現場急救人員表示，該國北部城市曼比季（Manbij）一輛載有農業工人的車遭遇汽車炸彈攻擊，已知造成...

疾病與寒冷：日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

日本從去年底爆發流感疫情，到2024年12月29日一周的患者數量，全國通報數為31萬7,812人，比前一周增加10萬多人，是日本自1999年以來的最高紀錄。驚人的感染速度，也連帶造成染疫後轉為重症的人數增加、醫院的收治壓力擴大。範圍除了人口和流動密集的東京都之外，全國各地都有嚴重蔓延的趨勢。時隔一個多月，目前日本流感的疫情在1月中後雖然已經從高峰期趨緩，但日本醫界仍提醒民眾：目前多以A型流感為主，接下來有可能還有B型流感、甚至COVID-19再傳播的可能。與此同時日本氣象廳也提醒，2月4日開始將迎來本季「最強寒流」，氣溫下探且有大雪的可能。

三星會長李在鎔涉會計詐欺操縱股價 二審仍判無罪

韓國三星集團會長李在鎔因在2015年三星子公司80億美元合併案中涉及會計詐欺和操縱股價，去年2月獲判無罪後檢方提起上訴，...

川普打貿易戰與盟邦翻臉 除助長通膨更給中國送上大禮

美國總統川普對美國最親近的盟友和貿易夥伴加拿大與墨西哥加徵25%關稅，他2月2日表示，很快就會對歐盟進口商品加徵關稅。川普與盟邦翻臉，迫使盟邦和其他國家轉向與中國大陸加強經貿關係，川普的前任拜登政府苦心經營的抗中聯盟恐瓦解，過去中國苦於找不到挑撥離間美國與其盟邦關係的突破口，現在川普送上大禮。...

日本流感疫情重症患者增加 疑「這原因」導致

日本這個冬天的流感疫情特別嚴重，雖然今年開始患者人數減少，許多醫院的病床仍短缺，甚至急診一度停止收治患者。有醫院觀察這次...

OpenAI推出新AI工具「深度研究」 挑戰複雜任務

生成式人工智慧巨擘OpenAI今天推出一種名為「深度研究」（deepresearch）的新型人工智慧（AI）工具，據稱此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。