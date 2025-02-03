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OpenAI推出新AI工具「深度研究」 挑戰複雜任務

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導
生成式人工智慧巨擘OpenAI今天推出一種名為「深度研究」（deepresearch）的新型人工智慧（AI）工具，據稱此工具可在網路上針對複雜任務進行多步驟研究。路透
生成式人工智慧巨擘OpenAI今天推出一種名為「深度研究」（deepresearch）的新型人工智慧（AI）工具，據稱此工具可在網路上針對複雜任務進行多步驟研究。路透

生成式人工智慧巨擘OpenAI今天推出一種名為「深度研究」（deepresearch）的新型人工智慧（AI）工具，據稱此工具可在網路上針對複雜任務進行多步驟研究。

綜合路透社與法新社報導，「深度研究」由即將推出OpenAI o3模型版本提供支援，此一版本將針對網頁瀏覽與資料分析進行最佳化。

OpenAI表示，用戶只需給出提示，OpenAI的聊天機器人ChatGPT就會尋找、分析與綜合文字、圖像與PDF等多個線上來源，以建立研究分析師層級的綜合報告。

OpenAI稱，「（深度研究）能在幾十分鐘內完成人類需耗費數小時才能完成的工作。」

OpenAI的研究人員在直播影片中，展示「深度研究」如何綜合網路搜尋資料來協助推薦在日本滑雪度假時，應該購買哪種滑雪裝備。

OpenAI補充表示，「深度研究」仍處於早期階段且有其限制。「它可能難以區分權威訊息與謠言，目前在可信度校準方面仍有弱點，經常無法準確傳達不確定性。」

OpenAI表示，「深入研究」今天起在ChatGPT網頁版推出，並將於2月底前擴及行動和桌面應用程式。

「深度研究」是OpenAI今年推出的第2款AI助理工具，它們今年1月曾展示1款名為Operator的工具，Operator可以執行多項任務，例如創立待辦事項清單，或助協助安排度假計劃。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天稍晚將與科技投資巨擘軟銀集團負責人孫正義在東京共同拜會日本首相石破茂。

OpenAI 日本 網路

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