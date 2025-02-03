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豪門足球支持盧安達 民主剛果表不滿

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民主剛果近來呼籲國際，不要支持暗中資助叛軍的盧安達用運動賽事洗白人權。（Wikimedia Commons示意圖）
民主剛果近來呼籲國際，不要支持暗中資助叛軍的盧安達用運動賽事洗白人權。（Wikimedia Commons示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

足球隊與人權議題也有關？民主剛果2日呼籲歐洲足球豪門球隊兵工廠、巴黎聖日耳曼與拜仁不要再支持有關盧安達的人權計畫，民主剛果批評盧安達資助叛軍M23在民主剛果國內燒殺擄掠、讓超過40萬人流離失所。但盧安達始終否認資助M23叛軍，並表示該國軍隊僅在邊界固守國土，沒有越界涉入衝突。

批盧安達用運動洗白

根據《英國廣播公司》報導，民主剛果外交部長華格娜近日寫信給英超兵工廠、法甲巴黎聖日耳曼與德甲拜仁慕尼黑3支歐洲豪門球隊，呼籲3隊不要再支持「拜訪盧安達」人權計畫，並將相關標語從球衣上移除。華格娜不滿指出，廣泛宣傳盧安達的人權計畫，只會讓其透過運動洗白，遮掩該國對民主剛果的侵犯與掠奪礦產。

由於盧安達曾爆發舉世聞名的「盧安達大屠殺」，且國內種族議題複雜，在西方近年補償殖民地觀念逐漸興起下，在盧安達推出許多人權計畫。NGO「中非人權觀察組織」也指控盧安達近年來透過積極贊助體育賽事，包括足球、F1賽車等，要遮掩該國人權紀錄不彰的紀錄，但遭該國否認。

國際關注M23叛軍

盧安達旅遊部長穆爾瓦表示，該國在人權、經濟等面向已經達成許多偉大成就，各界不該輕易否定相關努力。不過民主剛果東部近年來飽受叛軍M23的困擾，近來M23還佔領了民主剛果東部最大城市葛瑪，聯合國估計2日新一波的衝突恐造成至少7百人死亡、2800人受傷。

郵報》提到，民主剛果指控盧安達透過扶植東部叛軍，意圖侵吞該國豐富礦產，但遭到盧安達否認，表示該國軍隊駐守邊境不會越界，僅在邊境保衛領土與國民，也讓此事陷入羅生門。但M23與民主剛果的衝突於近日加劇，也引發國際關注。

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人權 剛果 足球

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