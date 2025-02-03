與極右派聯手趕移民 德民眾抗議基民盟

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

德國主流政黨基民盟打破不與極右派合作的準則，在23日大選前引發民眾不滿！數十萬民眾2日於柏林、慕尼黑、漢堡等大城抗議基民盟黨魁莫茲與另類選擇黨通過限縮移民的法案。在歐洲，許多多黨制國家的主流政黨都有不與極端政黨合作的慣例，莫斯事後雖否認與另類選擇黨合作，但已經引發許多不滿。

結盟極右觸犯大忌

根據《半島電視台》報導，光是在柏林就有至少16萬人抗議、全國更超過22萬人，對於基民盟與另類選擇黨合作通過阻止沒有紀錄在案的外國人入境的決議案感到不滿。雖然進一步限縮移民的法案後續表決中沒有通過，但此舉已經讓左派政府與部分支持者感到不滿。

許多批評者認為，基民盟違反了該國的鐵律：不與極右派政黨合作，而且德國還經歷過納粹統治，對極右派的認知應該更加敏感。不過莫茲堅持他的立場從頭到尾沒有改變，且也沒有跟另類選擇黨合作。

右派選舉單獨過半？

《英國廣播公司》提到，決議案類似主決議，法定效力並不強，不過基民盟在表決時與另類選擇黨一起投票，也讓前總理、基民盟的梅克爾罕見提醒與另類選擇黨合作並不明智。

由於德國由社民黨、綠黨與自由民主黨合作的紅綠燈內閣，因為對財政政策的意見不同因此裂解，國會將於23日重新舉行選舉。

目前民調顯示基民盟以30%左右的支持度獨居領先，黨魁莫茲有望成為新德國總理，而另類選擇黨以20%支持度次之，原本執政的社會黨與綠黨都落後。

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